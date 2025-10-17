Phát huy và tăng cường hợp tác ngoại giao nghị viện Việt Nam-Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 22/10/2025.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950-3/2/2025) và nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân vào cuối tháng 5/2025 vừa qua.

Vì vậy chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng lẫn nhau mà còn khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

75 năm quan hệ tin cậy, gắn bó

Việt Nam và Hungary tuy cách xa nhau về địa lý nhưng giữa hai nước lại có nhiều điểm chung về tinh thần chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ của chiến tranh giành độc lập dân tộc. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/2/1950.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Nhà nước và nhân dân Hungary đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu cả về vật chất và tinh thần.

Trong phong trào "Việt Nam, chúng tôi bên cạnh các bạn!", Hungary đã tổ chức nhiều đợt hiến máu và quyên góp vật chất giúp đỡ nhân dân Việt Nam cũng như tham gia Ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, cả hai dân tộc vẫn luôn sát cánh bên nhau, hỗ trợ nhau trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, pháp luật và tư pháp, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân.

Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Hai nước đã trở thành Đối tác toàn diện vào tháng 9/2018.

Trong những năm gần đây, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc hơn trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ hai nước. Trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao diễn ra trên tất cả các kênh Đảng, Chính quyền, Quốc hội, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đều đã đến thăm Hungary, nổi bật có: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 9/2013); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (năm 2017); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 9/2018); Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto gặp gỡ bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ (tháng 9/2023); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức (tháng 1/2024); Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm việc tại Hungary (tháng 8/2024); Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (tháng 6/2025).

Về phía Hungary, kể từ năm 2014 đến nay, cả Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Hungary đều đã thăm Việt Nam, trong đó nổi bật có: Tổng thống Áder János (tháng 11/2014); Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo (tháng 11/2015); Thủ tướng Viktor Orbán (tháng 9/2017); Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Hungary Márta Mátrai (tháng 1/2022); Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Bence Tuzon thăm và làm việc Việt Nam (tháng 11/2023); Tổng thống Hungary Sulyok Tamas thăm chính thức Việt Nam (tháng 5/2025); Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary (MSZP) Komjáthi Imre thăm, làm việc tại Việt Nam (tháng 6/2025).

Hai nước hiện có cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary với khóa họp đầu tiên đã diễn ra tại Budapest (tháng 12/2005), đến nay đã họp được 9 khóa.

Quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước là nền tảng cơ bản để thúc đẩy các mối quan hệ khác, nhất là kinh tế-thương mại.

Hungary là nước đã tích cực thúc đẩy việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA).

Hungary là một trong những thị trường tiềm năng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu và Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất của Hungary tại châu Á, cũng như là đối tác thương mại hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á.

Kim ngạch thương mại song phương tăng đều hàng năm, năm 2024 đạt trên 900 triệu USD, tăng 7,3% so với năm 2023; 9 tháng năm 2025 đạt 758,3 triệu USD.

Hungary đứng thứ 52/149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 21 dự án, tổng vốn đăng ký là 50,66 triệu USD (tính đến tháng 5/2025).

Hungary là nước cấp tín dụng ưu đãi nhiều nhất cho Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu, với 440 triệu Euro để thực hiện một số dự án về quản lý dân số điện tử, cấp nước sạch.

Buổi gặp gỡ trao đổi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục-đào tạo giữa Việt Nam và Hungary. (Ảnh: TTXVN phát)

Hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống khác như văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, lao động, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, quản lý nước... luôn được hai nước đẩy mạnh.

Hungary đã giúp đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, nhiều người đã và đang giữ những vị trí quan trọng tại Việt Nam.

Hungary hiện là nước Trung Đông Âu cấp nhiều học bổng nhất cho Việt Nam với 200 suất/năm. Trong hợp tác lao động, hiện có khoảng 2.000 lao động Việt Nam tại Hungary.

Cộng đồng người Việt tại Hungary hiện có khoảng 6.000 người, hội nhập tốt và có uy tín tại nước sở tại, Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary luôn có nhiều hoạt động tích cực, hướng về quê hương đất nước, quảng bá văn hóa, truyền thống Việt Nam.

Trên các diễn đàn đa phương, hai nước hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Liên hợp quốc và trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM)…

Hợp tác Quốc hội luôn được tăng cường

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary trong thời gian qua đã thực sự tạo dựng được nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Thỏa thuận hợp tác lần đầu được ký năm 2017 và được ký lại năm 2022 đã tạo khuôn khổ pháp lý và cơ chế hợp tác ổn định, giúp hai bên thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa các cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary István Jakab trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (17/1/2019). (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy và giám sát thực hiện các mục tiêu hợp tác chiến lược giữa hai Chính phủ, đồng thời tạo nền tảng chính trị-pháp lý vững chắc cho các lĩnh vực hợp tác khác như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và văn hóa.

Quốc hội hai nước đã cam kết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm về lập pháp và chính sách công, qua đó góp phần chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển bền vững.

Hai bên cũng đang triển khai cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về hoạt động lập pháp, về các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam và Hungary cùng là thành viên, nhằm phối hợp giám sát hiệu quả việc thực hiện các cam kết quốc tế, bảo đảm tính minh bạch và tương thích trong khuôn khổ pháp lý của mỗi nước.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) hay các diễn đàn khu vực Á-Âu cũng giúp Quốc hội hai nước thể hiện tiếng nói chung trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, qua đó nâng cao vị thế và hình ảnh của cả Việt Nam và Hungary trên trường quốc tế.

Quyết tâm đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp trong 75 năm qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo có ý nghĩa rất quan trọng.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950-3/2/2025) và chỉ 5 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas (tháng 5/2025).

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, việc trao đổi đoàn thường xuyên, trong đó có nhiều đoàn cấp cao và đặc biệt là hai chuyến thăm Việt Nam của cả Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Hungary trong cùng năm 2025 thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hungary trong quan hệ với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá và Đổi mới sáng tạo Hungary (Budapest, 18/1/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác toàn diện giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm là dịp để hai bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác giữa Hungary và Việt Nam trong thời gian qua, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, văn hóa-giáo dục cho đến khoa học công nghệ và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác nghị viện - một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.

Dự kiến trong chuyến thăm, Quốc hội hai nước sẽ trao đổi sâu rộng về kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, thúc đẩy giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn và hai nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Hai bên cũng sẽ đánh giá kết quả triển khai và giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được ký lại vào năm 2022, đồng thời thống nhất những định hướng hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay, cũng như với ưu tiên phát triển của Việt Nam và Hungary trong thời gian tới.

Cùng chung nhận định với Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, Đại sứ Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo lần này thể hiện cam kết chung của hai nước trong việc tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương thông qua ngoại giao nghị viện và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Quốc hội Hungary luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Quốc hội Việt Nam - một trụ cột vững chắc trong quan hệ chính trị giữa hai nước.

Với nền tảng bền chặt được gây dựng suốt 75 năm, sự quyết tâm của lãnh đạo hai nước, cùng sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hungary sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Việt Nam-Hungary thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Nhiều ý tưởng kết nối giữa Đại học Győr của Hungary với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam được thảo luận nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao tri thức.