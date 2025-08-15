Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn Ban chỉ đạo biên soạn cuốn sách "50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển" do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth làm Trưởng đoàn.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân Việt Nam-Lào ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, chuyến thăm, làm việc của Đoàn diễn ra vào dịp đặc biệt - Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025); đồng thời thể hiện sự trách nhiệm, chia sẻ cùng Quốc hội Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ biên soạn Cuốn sách có ý nghĩa chính trị, đối ngoại quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, bài bản và khoa học giữa hai bên; huy động được sự tham gia của đông đảo đại biểu, chuyên gia, nhà nghiên cứu dày dạn chuyên môn và kinh nghiệm.

Ban Biên soạn cuốn sách cũng đã tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo khoa học phục vụ việc biên soạn cuốn sách; đồng thời, công tác biên tập triển khai kỹ lưỡng, chu đáo bảo đảm tính chính trị, ngoại giao.

Nhấn mạnh, đây là cuốn sách đầu tiên có sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn, nhân chuyến thăm, làm việc Việt Nam lần này, Đoàn sẽ cùng với nhóm công tác của Quốc hội Việt Nam phối hợp rà soát lần cuối để bảo đảm cuốn sách có chất lượng tốt nhất, trình lãnh đạo Quốc hội hai bên thông qua; tiếp đó, tổ chức in sách để kịp thời phát hành trong thời gian sớm nhất, dự kiến vào quý 3/2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuốn sách sẽ là tài liệu có giá trị, giúp hệ thống hóa và thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước; qua đó, giáo dục thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth cho biết, Quốc hội Lào rất coi trọng việc biên soạn, xuất bản cuốn sách, coi đây là tài liệu quan trọng góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ gắn bó Việt-Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững."

Thông tin tổng quát về việc biên tập Cuốn sách, ông Sanya Praseuth cho biết, trong thời gian qua, hai nhóm công tác của Việt Nam và Lào đã có sự phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện bản dự thảo; tổ chức biên dịch, biên tập và cùng nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh một số thông tin để Cuốn sách có nội dung đầy đủ, toàn diện hơn. Kể từ bản dự thảo đầu tiên đến bản dự thảo mới nhất hiện nay, Cuốn sách được xây dựng dựa trên sự thống nhất cao giữa hai bên.

"Việc biên soạn cuốn sách là thành quả của mối quan hệ và sự hợp tác quý giá của Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam," ông Sanya Praseuth chia sẻ.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực, khẩn trương hoàn tất các khâu còn lại trong việc biên soạn, xuất bản cuốn sách bảo đảm tiến độ, chất lượng./.

