Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly thăm Bệnh viện Nhi Evelina London

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới thăm Bệnh viện Nhi Evelina London, một trong những cơ sở y tế hiện đại và uy tín hàng đầu của nước Anh.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tại bệnh viện, bác sỹ Owen Miller, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, cùng bác sỹ Simon Filson và bác sỹ Florian Bast đã giới thiệu khái quát về lịch sử, hoạt động và quan hệ hợp tác giữa Evelina London với các bệnh viện Việt Nam trong lĩnh vực phẫu thuật và đào tạo y khoa.

Sau khi nghe giới thiệu, Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm khu nội trú tim mạch dành cho bệnh nhi, ân cần hỏi thăm và tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Phu nhân xúc động khi được chứng kiến tận mắt mô hình chăm sóc sức khỏe trẻ em tiên tiến hàng đầu thế giới, nơi kết tinh giữa trí tuệ khoa học và lòng nhân ái.

Phu nhân nhấn mạnh, y tế luôn là lĩnh vực được toàn xã hội quan tâm, bởi gắn liền trực tiếp với chất lượng cuộc sống, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, những mầm non cần được yêu thương và bảo vệ bằng tất cả sự tận tâm.

Đánh giá cao giá trị nhân văn trong mô hình chăm sóc y tế của Evelina London, Phu nhân xúc động khi biết trong nhiều năm qua, các y, bác sỹ của bệnh viện đã tham gia các chương trình hợp tác y tế tại Việt Nam, trực tiếp khám, tư vấn và phẫu thuật cho trẻ em Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Chính những bàn tay vàng và trái tim nhân hậu của các bác sỹ đã thắp lên hy vọng, mang lại cuộc đời thứ hai cho biết bao trẻ em Việt Nam không may mắc bệnh.”

Bà cho rằng, việc giúp các em nhỏ có được “cuộc sống bình thường và tương lai tươi sáng hơn” không chỉ là thành tựu y học, mà còn là minh chứng sống động cho tình người và sự kết nối giữa trái tim với trái tim, vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ và quốc gia.

Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết, tại Việt Nam, mỗi năm có nhiều trẻ em sinh ra với khiếm khuyết bẩm sinh. Dù đất nước đang phát triển nhanh chóng, nguồn lực vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa - nơi trẻ em khó tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao.

Nhờ chuyên môn và tấm lòng nhân hậu của các bác sỹ Evelina London, nhiều em nhỏ Việt Nam đã được phẫu thuật thành công, có thể nở nụ cười trọn vẹn đầu tiên sau khi điều trị tật hở hàm ếch, hay bước đi bằng chính đôi chân của mình sau những ca mổ phức tạp.

Phu nhân Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đó là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa to lớn của hợp tác y tế quốc tế, là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.”

Đánh giá cao mô hình hợp tác hiệu quả và nhân văn giữa Bệnh viện Nhi Evelina London và các bệnh viện Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, không chỉ trong khám chữa bệnh, mà còn ở đào tạo, nghiên cứu và phát triển hệ thống y tế nhi khoa hiện đại, vì tương lai khỏe mạnh của trẻ em hai nước./.

