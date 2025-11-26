Phú Thọ: Cháy lớn tại khu công nghiệp Khai Quang

Ngày 26/11, tại khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tissue Linh Anh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ, một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà kho 1 tầng có diện tích khoảng 2.500 m2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tissue Linh Anh, lô 6, Khu công nghiệp Khai Quang. Đám cháy không gây ra thiệt hại về người nhưng lan rộng và tác động nhiệt làm ảnh hưởng đến một số thiết bị bên ngoài nhà xưởng.

Ngay sau khi nhận tin cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã triển khai 1 xe chỉ huy, 18 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 2 xe bồn xitec cùng khoảng 130 cán bộ, chiến sỹ để dập lửa và cứu hộ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê mức độ thiệt hại./.

