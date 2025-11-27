Phú Thọ: Kết hợp văn hóa và du lịch trong không gian liên kết mới

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới không chỉ là vùng đất Tổ linh thiêng mà còn là vùng đất có bề dày về những giá trị lịch sử, văn hóa đa sắc tộc cùng với cảnh quan thiên nhiên và hàng loạt các mô hình du lịch cộng đồng, giải trí và nghỉ dưỡng hiện đại. Phú Thọ đang từng bước định hình vị thế là trung tâm du lịch mới của miền Bắc, nơi văn hóa và du lịch song hành, tạo nên sức hút riêng biệt.

Tạo sản phẩm du lịch đặc sắc

Phú Thọ hiện là địa phương sở hữu những tầng giá trị cơ bản bao gồm di sản văn hóa, kiến trúc; hệ sinh thái nghỉ dưỡng và cộng đồng các dân tộc bản địa. Các giá trị riêng có này đang tạo nền tảng vững chắc cho ngành Du lịch Phú Thọ phát triển mạnh trong không gian mới.

Trong không gian phát triển mới, tỉnh đẩy mạnh kết nối du lịch liên vùng thông qua các chương trình famtrip, lễ hội liên kết, hội nghị xúc tiến với các khu vực tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La… Các hoạt động này mở ra không gian liên thông giữa các tỉnh, tạo tuyến du lịch đa dạng, liền mạch, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ di sản - thiên nhiên - nghỉ dưỡng - văn hóa.

Phú Thọ trở thành trung tâm di sản với Đền Hùng, hát Xoan và hàng trăm lễ hội truyền thống. Vùng đất Vĩnh Phúc cũ có hạ tầng du lịch hiện đại với các khu du lịch nổi tiếng như Tam Đảo, Đại Lải…, là điểm tổ chức thường xuyên các sự kiện chuyên môn như hội nghị, hội thảo, triển lãm, các dịch vụ du lịch. Vùng đất Mường (Hòa Bình cũ) với hồ Hòa Bình thơ mộng, sông nước núi non hữu tình, đặc biệt là nền văn hóa Mường với nhiều giá trị nổi bật.

Các nghệ nhân Xoan cùng các mầm Xoan thực hiện biểu diễn các tiết mục Hát Xoan phục vụ đông đảo người dân và du khách tham gia. (Ảnh TTXVN phát)

Theo chị Hoàng Minh Nga - phụ trách truyền thông của đơn vị chuyên tổ chức các tour du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) chuyên nghiệp cho biết, Phú Thọ là một vùng đất đẹp và có thể khai thác các sản phẩm du lịch theo mùa.

Mùa Xuân có lễ hội Khai Hạ, Gầu tào...; mùa Hè khai thác du lịch lòng hồ Hòa Bình, thác, suối khoáng, nghỉ dưỡng. Đến mùa Thu có du lịch nông nghiệp, làng nghề, "mùa vàng" trên các cánh đồng, còn mùa Đông là các loại hình du lịch săn mây, trekking, nghỉ dưỡng cao cấp… Ngoài ra, du lịch cộng đồng tại các bản Mường, Dao, Thái… cũng được du khách quốc tế yêu thích trải nghiệm.

Khu vực Hòa Bình cũ với cảnh quan hồ thủy điện thiên nhiên hùng vỹ nên thơ, nơi được ví như “Hạ Long trên núi”, tại các xã Đà Bắc, Tiền Phong, Cao Sơn, cùng các khu nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ Hòa Bình như Mơ Village, Xoan Retreat, Mít Retreat…, các bản làng Mường còn lưu giữ nếp sống truyền thống, các mô hình du lịch cộng đồng.

Sự hợp nhất ba vùng đất đã tạo cho ngành Du lịch tỉnh Phú Thọ một không gian phát triển với những hành trình khai thác đa dạng. Toàn tỉnh có 2.778 di tích, gần 1.000 di tích được xếp hạng, 6 di tích quốc gia đặc biệt và 6 bảo vật quốc gia; gần 2.000 di sản phi vật thể, trong đó có 5 di sản được UNESCO công nhận. Cùng với đó, các chiến dịch quảng bá du lịch tỉnh Phú Thọ được triển khai mạnh mẽ tại Hàn Quốc, Thái Lan, thông qua các hội chợ quốc tế KITS, ITE HCMC, Festival Tinh hoa Tây Bắc, tạo cơ hội tiếp cận dòng khách quốc tế tiềm năng.

Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2025 là sự kiện thành công khi đã kết nối các di sản văn hóa với trải nghiệm du lịch hiện đại, mang đến các sản phẩm du lịch chất lượng cho du khách. Các lễ hội truyền thống của tỉnh Phú Thọ như:

Hùng Vương, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường… được đầu tư quy mô, trở thành điểm nhấn tiêu biểu và mang thương hiệu riêng cho tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động trình diễn Hát Xoan tại đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì đã thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch-Đất Tổ 2025. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, ngành Du lịch tỉnh hướng đến kết hợp đa dạng giữa du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao với giá trị đa văn hóa và cộng đồng các dân tộc.

Du khách đến Phú Thọ sẽ được tham quan Đền Hùng, chèo kayak trên hồ Hòa Bình buổi sáng, tham gia câu cá buổi chiều, thưởng thức món ăn sạch bản địa và giao lưu văn hóa cùng người dân địa phương, nghỉ dưỡng cao cấp tại các điểm nghỉ dưỡng chất lượng…

Khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa, sinh thái của miền Bắc

Du lịch Phú Thọ đang được phát triển bài bản, sự cộng hưởng từ ba địa phương sau hợp nhất và sự đầu tư quyết liệt vào chuyển đổi số, hạ tầng, sản phẩm dịch vụ, áp dụng các ứng dụng di động du lịch thông minh như bản đồ số, đặt phòng, dịch vụ online, gợi ý hành trình…, hệ thống Audio guide đa ngôn ngữ tại Đền Hùng và các điểm di tích, phủ wifi công cộng, hệ thống thông tin số hóa tại các điểm đến; đẩy mạnh marketing số trên TikTok, YouTube, Facebook, kết hợp travel blogger quốc tế… mang đến hình ảnh một Phú Thọ tươi đẹp, giàu truyền thống, văn hóa, con người thân thiện mến khách, chạm đến trái tim của đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, 9 tháng của năm 2025, toàn tỉnh đã có 3,65 triệu lượt khách đến lưu trú, trong đó có 95.000 khách quốc tế, doanh thu gần 12.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù có nhiều tiềm năng, ngành Du lịch Phú Thọ vẫn đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng các vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn chưa đồng bộ, thiếu nguồn nhân lực chuyên nghiệp, thương hiệu chưa đủ mạnh…

Hiện nay, các tập đoàn lớn đang có nhiều dự án đầu tư mạnh mẽ vào Phú Thọ như dự án của Sun Group tại Đồi Thung (xã Mường Vang) quy mô 2.000ha là một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp theo phong cách châu Âu, dự án Serena Resort, các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven hồ và trên núi. Đây là động lực để Phú Thọ hình thành hệ thống sản phẩm cao cấp, hướng đến dòng khách quốc tế lưu trú dài ngày.

Cùng với đó, các giá trị văn hóa phi vật thể tiếp tục được chính quyền tỉnh Phú Thọ quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị. Đặc biệt, hồ sơ về nghệ thuật diễn xướng Mo Mường đang chờ UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là một lợi thế đặc biệt để xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Mường độc quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Phùng Thị Kim Nga cho biết, Phú Thọ không chỉ là đất Tổ, là nơi “tìm về cội nguồn,” Phú Thọ còn là điểm đến hiện đại, năng động, giàu trải nghiệm, là nơi văn hóa truyền thống đang hòa nhịp cùng dịch vụ du lịch cao cấp, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bền vững, đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngành Du lịch tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,7 triệu lượt khách, trong đó 7,3 triệu khách lưu trú, hơn 1 triệu khách quốc tế; doanh thu khoảng 24.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ tập trung phát triển trục du lịch, văn hóa - tâm linh theo truyền thuyết "Tứ bất tử," cùng hành lang xanh Tam Đảo - Đền Hùng, Kim Bôi, Mai Châu, kết nối du lịch cội nguồn với sinh thái và nghỉ dưỡng./.

