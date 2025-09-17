Quân đội Israel mở hành lang sơ tán khỏi thành phố Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã mở một hành lang giao thông tạm thời đi qua phố Salah al-Din từ trưa 17/9 theo giờ địa phương nhằm đẩy nhanh quá trình sơ tán dân thường khỏi thành phố Gaza về các khu vực phía Nam Wadi Gaza.

Đại tá Avichay Adraee, người phát ngôn của quân đội Israel, cho biết hành lang này sẽ hoạt động trong vòng 48 giờ, từ 12 giờ ngày 17/9 đến 12 giờ ngày 19/9 theo giờ địa phương (từ 16 giờ ngày 17/9 đến 16 giờ ngày 19/9 theo giờ Việt Nam), với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về phía Nam Dải Gaza.

Trong thông báo, IDF cũng đề cập đến khu vực phía Tây thành phố Gaza - còn được gọi là trục Tancher hoặc "đường ven biển" - cho thấy quân đội đang gia tăng hoạt động dọc theo bờ biển và siết chặt vòng vây xung quanh thành phố.

IDF kêu gọi người dân chỉ sử dụng tuyến đường đã được chỉ định và tuân theo hướng dẫn của lực lượng an ninh.

Quân đội nhấn mạnh rằng các biển chỉ dẫn giao thông đã được lắp đặt dọc tuyến đường để hỗ trợ người đi sơ tán.

Tính đến ngày 16/9, khoảng 350.000 cư dân đã rời khỏi Thành phố Gaza, trong tổng số khoảng một triệu người sinh sống tại đây.

Nhiều người dân cho biết trục Tancher - vốn nối tiếp đường cao tốc số 4 của Israel kéo dài từ Erez đến Rafah qua Dải Gaza - đang trong tình trạng ách tắc nghiêm trọng.

Các đoàn người sơ tán cho biết thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu vực nhân đạo Al-Mawasi mất nhiều giờ đồng hồ.

Quyết định mở hành lang trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi IDF khởi động một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn tại thành phố Gaza, cùng với đó là các trận pháo kích và oanh kích liên tục.

Quân đội Israel đã sử dụng tờ rơi, tin nhắn văn bản và các cuộc gọi ghi âm bằng tiếng Arập để hướng dẫn sơ tán. Tuy nhiên, nhiều người dân ở Gaza vẫn quyết bám trụ và không muốn rời bỏ nhà cửa của họ. Khu vực Al-Mawasi đã được xác định là vùng nhân đạo kể từ năm 2024.

Liên quan đến tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, ngày 17/9, Ủy ban châu Âu đã đề xuất hạn chế quan hệ thương mại với Israel và trừng phạt các bộ trưởng của nước này. Theo đó, ban điều hành của khối sẽ ngay lập tức bằng cách đóng băng khoảng 20 triệu euro (23,7 triệu USD) hỗ trợ song phương cho Israel.

Ngoài ra, Brussels cũng thúc đẩy việc đình chỉ một phần thỏa thuận hợp tác với Israel, vốn cho phép giảm thuế đối với hàng hóa đến từ quốc gia này. Đề xuất này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hơn 30% kim ngạch xuất khẩu của Israel sang EU, trị giá khoảng 6 tỷ euro, bao gồm các nông sản chủ chốt như chà là và các loại hạt.

Bên cạnh đó, ủy ban cũng kêu gọi đóng băng tài sản và cấm thị thực đối với các bộ trưởng cực hữu trong Chính phủ Israel như Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich.

Quan chức chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas khẳng định mục đích của các biện pháp này không phải là trừng phạt Israel, mà là cố gắng cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza.

Đây có thể là hành động mạnh mẽ nhất của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến cuộc chiến ở Gaza song dự báo sẽ vấp phải sự phản đối từ các quốc gia thành viên chủ chốt, đặc biệt là Đức và Italy./.



