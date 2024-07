Quảng Nam: Lại xảy ra cháy xe điện hàng loạt ở Hội An

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn có thể do một trong số các xe điện đỗ trong bãi để xe bị cháy bình ắc quy, sau đó đám cháy bùng phát và lan rộng.

21 xe điện đang đỗ đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Thanh Ba/TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Đinh Hoa cho biết: Một vụ cháy lớn xảy ra vào sáng 26/7, tại số 5 Lê Văn Hiến, phường Tân An, đã thiêu rụi 21 chiếc xe điện đang đỗ trong bãi để xe.

Vào khoảng 5 giờ ngày 26/7, người của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xe điện Hội An phát hiện khói, lửa bốc lên nghi ngút từ một góc bãi đỗ xe điện của công ty ở số 5 Lê Văn Hiến, phường Tân An.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các nhân viên có mặt tại bãi đỗ xe đã hô hoán và dùng bình chữa cháy mini dập lửa; đồng thời gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Do ngọn lửa lan nhanh, các nhân viên của công ty chỉ đưa được 4 xe ra ngoài, 21 chiếc còn lại bị thiêu rụi hoàn toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An cho biết.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam nhanh chóng cử 12 cán bộ, chiến sỹ cùng 4 xe chữa cháy khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, sau gần 30 phút, ngọn lửa được khống chế, ngăn chặn không lây lan qua khu vực lân cận, giảm thiểu đáng kể thiệt hại do đám cháy gây ra.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn có thể do một trong số các xe điện đỗ trong bãi để xe bị cháy bình ắc quy, sau đó đám cháy bùng phát và lan rộng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đây là vụ cháy xe điện thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng qua ở thành phố Hội An. Trước đó, khoảng 5 giờ 50, ngày 8/5, tại khu vực bãi đỗ xe điện nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (phường Tân An) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 40 xe bị thiêu rụi./.

