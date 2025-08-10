Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng phối hợp với các địa phương có liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển, trên sông.

Trưa 10/8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng phối hợp với các địa phương có liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển, trên sông.

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 9/8, đơn vị nhận được tin báo về việc anh V.T.K trú tại bản 2, xã Lìa, bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn đoạn qua khóm Duy Tân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 11 giờ 30 phút, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy./.

Quảng Trị: Khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông, biển Các lực lượng chức năng Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích tại vùng biển Mỹ Thủy và cứu nạn vụ đuối nước trên sông Sê Pôn, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.