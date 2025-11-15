Quảng Trị: Sớm khắc phục hư hỏng, sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Sau đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng bão số 12 vừa qua, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã bị hư hỏng nặng với hàng loạt điểm sạt lở. Dù đã thông tuyến, song cần khẩn trương có các phương án khắc phục sự cố lâu dài để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ Km0 đến Km210, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, sau đợt mưa lũ vừa qua, mặc dù, các điểm sạt lở đã được đơn vị quản lý đường bộ khắc phục tạm thời, đảm bảo giao thông bước đầu, song nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu.

Nhiều vị trí taluy dương, taluy âm do mưa lũ đã bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng; nhiều điểm đất đá vẫn dễ dàng rơi xuống mặt đường nếu mưa lớn; lề đường bị xói lở sâu, rãnh thoát nước bị hư hỏng.

Đơn cử tại Km146+980 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, mưa lớn đã gây sạt lở taluy âm với chiều dài khoảng 30m. Phần nền đường phía taluy âm bị xói lở mạnh và cuốn trôi sát xuống lòng sông; hư hỏng hộ lan tôn sóng tạo nên khu vực đặc biệt nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông.

Tại vị trí này, dù lực lượng quản lý đường bộ đã căng dây cảnh báo, bố trí biển báo hạn chế tốc độ, song người dân khi đi qua đây cũng luôn cảm thấy lo lắng, bất an, nhất là khi đêm tối.

Là người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, ông Nguyễn Thanh Hải (xã Kim Ngân, Quảng Trị) chia sẻ lo lắng mỗi khi đi qua đoạn này sau các đợt mưa lớn. Nhiều điểm sạt lở, mặt đường hư hỏng, lề đường bị khoét sâu khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm hơn. Tại các điểm sạt lở và hư hỏng dù đã được khắc phục tạm thời song người dân cũng rất bất an nếu không có phương án khắc phục ổn định, lâu dài.

Lực lượng quản lý đường bộ căng dây cảnh báo tại điểm sạt lở taluy âm thuộc Km146+980 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Quản lý giao thông (Công ty cổ phần 483) cho biết, hiện tại các điểm sạt lở taluy âm, taluy dương, đơn vị đã tiến hành huy động máy móc, hót dọn, san gạt đất đá; căng dây, rào chắn để cảnh báo các phương tiện giao thông khi lưu thông qua đây. Đồng thời, gia cố tạm thời khu vực sạt lở bằng bao tải đất, cát; trải vải, bạt làm gờ ngăn nước mặt nhằm giảm xói lở khi có mưa; phân làn đảm bảo giao thông tạm thời trong thời gian chờ xử lý bằng giải pháp lâu dài.

Theo thống kê, do ảnh hưởng của bão số 12 từ ngày 24/10-6/11, Quảng Trị đã có mưa lớn, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua tỉnh có 30 vị trí lớn nhỏ đất sạt taluy dương với khối lượng 11.926m3; 874 m3 bùn lẫn sỏi, đất đá bồi lấp rãnh thoát nước ở 59 vị trí; 2.093 m3 bùn lẫn sỏi, đất đá bồi lấp cống thoát nước ở 53 vị trí. Ngoài ra, có 28 vị trí lề đường bị hư hỏng; 51 vị trí hư hỏng rãnh thoát nước; hư hỏng 20 cống thoát nước và 1 vị trí hư hỏng mặt đường.

Ông Hoàng Khắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần 483 cho biết, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12 vừa qua, đơn vị đã chủ động với phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó. Với tinh thần, quyết tâm rất cao, đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tập trung khắc phục sạt lở để thông tuyến ở các vị trí bị ách tắc chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, hiện tại nhiều điểm sạt lở, hư hỏng, công tác khắc phục chỉ mới mang tính tạm thời để thông tuyến. Hiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn nhiều vấn đề phải xử lý, nhất là tại 4 vị trí taluy âm đang có nguy cơ sạt trượt rất lớn và không thể kéo dài được lâu.

Bên cạnh đó, trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây phần mặt đường chỉ 3,5m khi có phương tiện ngược chiều phải đi ra phần lề. Tuy nhiên, do mưa bão và quá trình sử dụng hơn 20 năm chưa được nâng cấp nên phần lề đường đã hư hỏng nhiều vị trí, nguy cơ mất an toàn khi mật độ người và phương tiện qua lại ngày càng tăng. Song song đó, nhiều rãnh thoát nước hư hỏng cũng gây ảnh hưởng kết cấu nền mặt đường. Do đó, cần có phương án xử lý gia cố hoàn trả kịp thời của các cơ quan chức năng.

Theo ông Hoàng Khắc Sơn, việc khắc phục lâu dài để đảm bảo an toàn trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hiện là rất cấp bách. Song công tác triển khai gặp nhiều khó khăn, kinh phí rất hạn chế. Đặc biệt, khi có chủ trương phải sau 1-2 năm mới có kinh phí nên đơn vị phải tự ứng kinh phí để thi công cho đến khi hoàn thành. Ngoài ra, để triển khai thi công còn phải qua nhiều khâu, thủ tục nên rất chậm.

Ông Bùi Trọng Tuệ, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 (Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12 vừa qua, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã xuất hiện hàng chục điểm hư hỏng taluy âm, taluy dương, sạt lở đất đá. Đơn vị đã chỉ đạo Công ty cổ phần 483 là đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tập trung triển khai các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tại các vị trí sạt lở, hư hỏng, đơn vị cũng đã phối hợp Công ty Cổ phần 483 xác định khối lượng, lên phương án chi tiết, lập khái toán kinh phí trình Khu Quản lý đường bộ 2 (Cục đường bộ Việt Nam) cho phép đầu tư khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Văn phòng tiếp tục chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên rào chắn, trực gác đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí nguy hiểm như: nứt đường, sạt lở taluy âm trên tuyến./.

Quảng Trị: Tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ rơi xuống đường Hồ Chí Minh Quảng Trị lập rào chắn, phân luồng đảm bảo giao thông tại vị trí tảng đá có chiều dài khoảng 1,5m, cao 1m, rộng 1,5m, nặng hàng tấn bất ngờ lăn từ vách núi xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.