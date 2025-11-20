Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân

Chính phủ ban hành Nghị định số 300/2025/NĐ-CP quy định khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân; trình tự, thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả Hội đồng Nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; trình tự, thủ tục điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

Theo quy định, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Các trường hợp không phải thực hiện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

Nghị định quy định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều động đến nhận nhiệm vụ khác; bị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cách chức thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm. Thường trực Hội đồng Nhân dân báo cáo Hội đồng Nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với các trường hợp này.

Thành viên Ủy ban Nhân dân được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, từ chức hoặc từ trần thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm. Thường trực Hội đồng Nhân dân báo cáo Hội đồng Nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với các trường hợp này.

Các đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Thành viên Ủy ban Nhân dân được Hội đồng Nhân dân bầu giữ chức danh mới nhưng vẫn thuộc thành viên Ủy ban Nhân dân của đơn vị hành chính đó thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm. Khi được bầu chức vụ mới thì đương nhiên thôi thực hiện nhiệm vụ của chức vụ cũ.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân đang là Ủy viên Ủy ban Nhân dân được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban Nhân dân của đơn vị hành chính đó thì không phải thực hiện quy trình bầu và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân.

Người có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân để Thường trực Hội đồng Nhân dân báo cáo Hội đồng Nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với trường hợp này.

Khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Theo quy định, đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025 thì số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:

Đối với thành phố:

Đối với Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 8 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Thành phố hình thành do sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 7 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; thành phố hình thành do sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Đối với tỉnh:

Tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà trong 2 tỉnh này có ít nhất 1 tỉnh đã được phân loại là tỉnh loại I theo phân loại đơn vị hành chính trước khi thực hiện sắp xếp hoặc tỉnh hình thành do sắp xếp 3 tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà cả 2 tỉnh này đã được phân loại là tỉnh loại II hoặc tỉnh loại III theo phân loại đơn vị hành chính trước khi thực hiện sắp xếp có không quá 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp năm 2025 thì số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tặng hoa ông Bùi Văn Lương sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Đối với thành phố: Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Thành phố Huế có không quá 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Đối với tỉnh: Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được xác định theo phân loại đơn vị hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (17/11/2025): Tỉnh loại I có không quá 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; tỉnh loại II và tỉnh loại III có không quá 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Sau ngày 17/11/2025, nếu tỉnh loại II và tỉnh loại III được phân loại là tỉnh loại I thì có không quá 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Nghị định nêu rõ, đối với các tỉnh, thành phố có Nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân do điều động, luân chuyển nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quy định ở trên.

Khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã

Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được tính trên nguyên tắc bình quân không quá 2,5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã.

Căn cứ tổng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã của toàn tỉnh, thành phố theo quy định, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của từng cấp xã phù hợp với diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phân loại đơn vị hành chính, trình độ phát triển kinh tế-xã hội và tình hình thực tiễn của địa phương nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã của toàn tỉnh, thành phố.

Số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Ủy viên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Ủy viên Ủy ban Nhân dân cấp xã gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Số lượng Ủy viên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Điều khoản chuyển tiếp

Tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025 mà có số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cuối nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều hơn số lượng quy định thì đầu nhiệm kỳ 2026-2031 được giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như cuối nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải có lộ trình giảm dần số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để đến tháng 7/2030 thì số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện đúng quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có quy định khác.

Nghị định 300/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/11/2025./.

