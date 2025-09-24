Xã hội

Người Việt bốn phương

Singapore: Một phụ nữ Việt Nam bị đâm tử vong sau xô xát với hàng xóm

Cư dân tại khu nhà cho biết vợ chồng nạn nhân và nghi phạm đã bất hòa nhiều năm nay liên quan đến vấn đề tiếng ồn và được nhà chức trách địa phương tìm cách hòa giải nhưng bất thành.

Đỗ Vân
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Ngày 24/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để nắm thông tin và làm rõ nguyên nhân một phụ nữ người Việt 31 tuổi bị đâm tử vong trong vụ xô xát với hàng xóm.

Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đang liên hệ để thực hiện công tác bảo hộ công dân theo quy định.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cảnh sát nước này đã nhận được cuộc gọi đến hiện trường tại khu nhà ở Yishun vào khoảng 7 giờ 25 sáng 24/9 theo giờ địa phương.

Khi đến nơi, họ thấy một phụ nữ và hai người đàn ông bị thương nằm ở hành lang tầng 6. Nghi phạm, 67 tuổi, được cho là đã dùng dao gây thương tích cho cặp vợ chồng nạn nhân.

Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện Khoo Teck Puat (KTPH) trong tình trạng bất tỉnh và tử vong sau đó.

Người chồng của nạn nhân và nghi phạm cũng được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Hiện nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cư dân tại khu nhà cho biết vợ chồng nạn nhân và nghi phạm đã bất hòa nhiều năm nay liên quan đến vấn đề tiếng ồn và được nhà chức trách địa phương tìm cách hòa giải nhưng bất thành.

Vào tháng 7 vừa qua, hai bên đã đưa tranh chấp lên Tòa án Giải quyết Tranh chấp Cộng đồng để giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore #đâm tử vong #phụ nữ người Việt #xô xát với hàng xóm #bảo hộ công dân Singapore
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chị Nguyễn Thị Bích Diệp của ASVI và Francesco Maringiò của Fondazione Italy-Vietnam ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Nhiều cơ hội mới cho sinh viên Việt Nam tại Italy

Việc ký thỏa thuận giữa ASVI với WAI và FIV sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Italy ngày càng sâu sắc.

Trình diễn trang phục áo dài và capulana tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: TTXVN phát)

Việt Nam-Mozambique đồng hành trên con đường phát triển

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt tại Quảng trường Độc lập, biểu tượng cho tinh thần kiên cường của nhân dân Mozambique, bên cạnh Đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.