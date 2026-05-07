Sớm giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp Nhà nước

Chiều 6/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội cả nước, bao gồm 59 chỉ tiêu chủ yếu của ngành, lĩnh vực và các chỉ tiêu phụ về tăng trưởng một số ngành kinh tế cụ thể như công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn bán lẻ, lưu trú ăn uống, vận tải kho bãi... Bộ Tài chính đã rà soát theo nguyên tắc: Việc giao mục tiêu là một trong các căn cứ để Chính phủ theo dõi, đánh giá các địa phương; kết quả thực hiện của các địa phương là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu chung của cả nước; Xác định các chỉ tiêu có tính chất áp dụng chung cho toàn bộ địa phương, không đưa vào chỉ tiêu có tính chất tổng hợp chung của cả nước; Các chỉ tiêu tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công thực hiện theo Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công và dự toán hằng năm.

(Ảnh: Vietnam+)

Bám sát các nguyên tắc nêu trên, Bộ Tài chính đã rà soát, dự kiến 34 chỉ tiêu của địa phương trong giai đoạn 2026-2030 và năm 2026, có văn bản gửi các địa phương đề nghị xác định để Chính phủ giao chỉ tiêu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, trước mắt, Bộ sẽ trình Chính phủ giao các chỉ tiêu đã rõ về phương pháp xác định, hầu hết các địa phương đã dự kiến tính toán, bao gồm 27 chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 và 25 chỉ tiêu năm 2026.

Một số chỉ tiêu có thể giao ngay như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm, tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ; tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân/năm; số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đến năm 2030, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chỉ số phát triển con người (HDI)… Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung trao đổi về những chỉ tiêu còn chưa rõ phương pháp tính toán, đồng thời đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu để phù hợp hơn với thực tiễn triển khai.

Các địa phương cơ bản thống nhất với định hướng giao chỉ tiêu của Chính phủ, song đề nghị việc xây dựng chỉ tiêu cần có cơ sở tính toán cụ thể và đi kèm hướng dẫn rõ ràng từ các bộ, ngành.

Các ý kiến cũng đề xuất Chính phủ giao chỉ tiêu một lần, giao sớm. Có doanh nghiệp mong muốn giao chỉ tiêu theo hướng dài hạn để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

Một số địa phương cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng cao sẽ cần nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế, do đó đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực. Các địa phương, doanh nghiệp cam kết khi Chính phủ giao chỉ tiêu sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Để hoàn thành nội dung này thì rất cần sự tham gia, phối hợp tích cực của các bộ, ngành, các địa phương cũng như các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Về giao chỉ tiêu cho các địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất với ý kiến phát biểu là giao một lần và giao sớm nhất có thể.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan rà soát danh mục chỉ tiêu của năm 2026 cũng như của cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo khi giao cho địa phương phù hợp với Kết luận 18 của Trung ương và Nghị quyết 109 của Chính phủ; thông báo danh mục chỉ tiêu cho các địa phương chậm nhất là ngày 10/5/2026 để các địa phương rà soát, hoàn thiện.

Đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn tính toán, các bộ, ngành cần khẩn trương xây dựng hướng dẫn cho các địa phương trước ngày 15/5 để từ đó làm cơ sở đề xuất các chỉ tiêu. Các địa phương hoàn thiện đầy đủ các chỉ tiêu theo hướng dẫn, gửi Bộ Tài chính trước ngày 18/5 để Bộ hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/5.

Về các chỉ tiêu giao cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát danh mục chỉ tiêu, bảo đảm phù hợp với Kết luận 18 và Nghị quyết 109.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/5.

Các bộ, cơ quan, địa phương là đại diện chủ sở hữu, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, khẩn trương giao chỉ tiêu cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc thẩm quyền, nội dung này hoàn thành trước ngày 20/5/2026.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình ở mức cao nhất. Mục tiêu cao thì hành động phải nhanh hơn nhiều lần.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, không để chậm trễ, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra./.

