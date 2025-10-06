Sơn La: Mưa lớn gây tắc đường ở nhiều vị trí trên Quốc lộ 279D

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 11, sáng 6/10 trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm.

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn đã gây tắc đường tại 5 vị trí trên Quốc lộ 279D. Cụ thể, tắc đường do sạt lở taluy dương tại Km55+180/Quốc lộ 279D, với chiều dài 40m thuộc bản Mển, xã Chiềng Lao.

Tắc đường do sa bồi mặt đường tại Km56+800/Quốc lộ 279D thuộc bản Mển, xã Chiềng Lao. Tắc đường do sạt lở taluy dương tại Km80+250/Quốc lộ 279D, với chiều dài 60m thuộc bản Mòn, xã Mường Bú.

Tắc đường do ngập nước tại Km82+600/Quốc lộ 279D, với chiều dài 100m, sâu 0,8m thuộc tiểu khu 2, xã Mường Bú. Tắc đường do sa bồi mặt đường tại Km84+500/Quốc lộ 279D thuộc bản Giàn, xã Mường Bú... Dự kiến, tại các vị trí tắc đường trên sẽ thông xe trong sáng nay.

Để sẵn sàng ứng phó bão số 11, chủ động phòng, chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân và Nhà nước, ngày 5/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động phòng tránh; chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phương án ứng phó thiên tai; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, khẩn trương các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (đặc biệt trường học, cơ sở y tế), hạ tầng thiết yếu (hồ đập, viễn thông, điện lực, biển quảng cáo...); triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ thu hoạch hoa màu, thủy sản đến kỳ thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó áp thấp, bão, ngập lụt, sạt lở, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ”; triển khai giải pháp tiêu thoát nước, gia cố, giảm tải tại điểm sạt lở; rà soát, cập nhật, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm; chính quyền xã thông tin cảnh báo đến từng hộ dân; tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là hồ nhỏ, công trình xung yếu, đang thi công; chuẩn bị phương án vận hành, điều tiết, sẵn sàng xử lý tình huống bất thường.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn, đặc biệt tại ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước xiết, sạt lở; kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không an toàn.

Các ngành chức năng bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến chính khi mưa lớn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại khu dân cư dễ chia cắt, không để thiếu khi mưa lũ kéo dài.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn hạ tầng, duy trì thông tin liên tục giữa Trung ương, tỉnh, xã, bản; kịp thời khắc phục khi mất liên lạc. Các ngành chức năng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, không để gián đoạn việc học tập của học sinh, cấp cứu, khám chữa bệnh, khôi phục kịp thời hoạt động y tế sau bão, lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng đóng quân trên địa bàn xây dựng phương án huy động, phối hợp địa phương, lực lượng liên quan ứng phó, cứu nạn, khắc phục hậu quả theo quy định. Công an tỉnh chỉ đạo công an cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thủy văn, thiên tai cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cơ quan chức năng, cơ quan thông tin đại chúng để thông báo Nhân dân; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị liên quan cảnh báo, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các điểm tham quan, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.../.

Mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào lúc 8 giờ ngày 3/10 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã vùng hạ du Thủy điện Sơn La phối hợp chặt chẽ với Công ty Thủy điện Sơn La, Công an, Quân đội và các lực lượng liên quan trong công tác bảo đảm an toàn hạ du.