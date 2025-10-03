Mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào lúc 8 giờ ngày 3/10

Ngày 3/10, Công ty Thủy điện Sơn La ban hành Công văn số 1761/TĐSL-KTAT gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ và Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La.

Lúc 01 giờ 00 ngày 3/10, lưu lượng đến hồ Sơn La là 3012m3/s; mực nước hồ ở cao trình 215,87m; lưu lượng chạy máy là 1896m3/s. Căn cứ Công văn số 1760/TĐSL-KTAT ngày 2/10 của Công ty Thủy điện Sơn La về việc đề xuất mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La; Công ty Thủy điện Sơn La thực hiện mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 8 giờ ngày 3/10.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, vật nuôi của nhân dân, Trực ban Phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã ban hành Thông báo số 10/TB-PCTT ngày 3/10 về việc thông báo mở 1 cửa xả đáy Thủy điện Sơn La.

Trực ban Phòng chống thiên tai tỉnh Sơn La đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã vùng hạ du Thủy điện Sơn La thông báo ngay đến toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã biết thời gian, lưu lượng xả lũ để chủ động phòng tránh; tổ chức rà soát, di dời người dân, tài sản, hoa màu, vật nuôi, phương tiện ra khỏi các khu vực thấp trũng ven sông, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã vùng hạ du Thủy điện Sơn La yêu cầu nhân dân không đánh bắt cá, bơi lội, tắm giặt, vớt củi, chăn thả gia súc, gia cầm, không qua lại bằng phương tiện vận tải tại các khu vực lòng sông trong thời gian xả lũ; tăng cường trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời báo cáo tình hình về Trực ban Phòng chống thiên tai tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã vùng hạ du Thủy điện Sơn La phối hợp chặt chẽ với Công ty Thủy điện Sơn La, Công an, Quân đội và các lực lượng liên quan trong công tác bảo đảm an toàn hạ du.

Trực ban Phòng chống thiên tai tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã Mường La, Mường Bú, Chiềng Hoa, Chiềng Sung, Pắc Ngà, Tà hộc, Tạ Khoa, Bắc Yên, Chiềng Sại, Kim Bon, Tân Yên, Tân Phong, Tường Hạ, Đoàn Kết, Tô Múa, Song Khủa triển khai thực hiện./.

