Tạm ngừng vận hành tàu tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo từ ngày 3/9

Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc thông báo tạm ngừng vận hành tàu Thăng Long tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo từ ngày 3/9 để bảo dưỡng định kỳ, dự kiến hoạt động trở lại vào tháng 12/2025.

Tàu Thăng Long tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo sẽ dừng vận hành từ ngày 3/9, dự kiến tháng 12/2025 mới hoạt động trở lại. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Ngày 28/8, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc cho biết, doanh nghiệp vừa có thông báo gửi tới các đối tác và khách hàng về việc dừng vận hành tàu Thăng Long tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo và ngược lại từ ngày 3/9 đến khi có thông báo mới.

Theo đại diện Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, nguyên nhân tạm ngừng hoạt động dịch vụ này là do phía doanh nghiệp đưa tàu Thăng Long lên đà bảo dưỡng theo định kỳ hằng năm.

Dự kiến sẽ đưa tàu vận hành trở lại vào tháng 12/2025.

Hiện, đây là tuyến tàu biển duy nhất vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu-Côn Đảo và ngược lại.

Khi tàu Thăng Long tạm dừng vận hành, hành khách có nhu cầu đi đến đặc khu Côn Đảo theo đường biển vẫn có thể xuất phát từ Trần Đề (thành phố Cần Thơ), tuyến tàu Trần Đề-Côn Đảo và ngược lại hiện vẫn được vận hành đều đặn hằng ngày.

Siêu tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo và ngược lại với sức chứa 1.017 khách, tàu có chiều dài 77,46m, 3 máy chính cho công suất gần 12.000 mã lực, tốc độ lớn nhất có thể lên tới 35 hải lý/giờ, tàu đưa vào sử dụng đã rút ngắn thời gian hành khách đi đến Côn Đảo và ngược lại chỉ gần 4 tiếng. Tàu bắt đầu hoạt động tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo từ ngày 9/3/2024./.

