Tăng cường hợp tác giữa Lai Châu và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc

Chiều 29/10, tại Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với ông Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) về việc duy trì và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị với tỉnh Vân Nam, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Nhằm thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, các nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành liên quan hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, mở rộng các cơ chế hợp tác mới phù hợp với lợi ích, điều kiện thực tiễn của mỗi bên; triển khai toàn diện, hiệu quả nội dung Biên bản Hội nghị thường niên giữa Bí thư Tỉnh ủy, tập trung đưa các cơ chế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trân trọng đề nghị ông Vương Ninh chỉ đạo chính quyền tỉnh Vân Nam tích cực báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép các mặt hàng nông sản, dược liệu của Lai Châu như mía, sắn thái lát, chuối, mắc ca, thảo quả, sa nhân... được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc; chỉ định cửa khẩu Kim Thủy Hà là cửa khẩu được nhập khẩu các mặt hàng trái cây, rau quả tươi của Việt Nam, nhằm thúc đẩy thông quan, nâng cao kim ngạch thương mại giữa hai bên; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu đa công năng qua biên giới cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị chính quyền tỉnh Vân Nam phối hợp cùng tỉnh Lai Châu hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm tổ chức Lễ công bố nâng cấp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế; khuyến khích ủng hộ các cơ quan và doanh nghiệp hai bên triển khai hợp tác khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp, công nghệ trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản và chế biến dược liệu cây ăn quả; hợp tác trao đổi kỹ thuật sản xuất giống cây trồng, rau, củ, quả...

Nhấn mạnh Lai Châu luôn chào đón các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam sang đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại… Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề xuất hai bên tăng cường hợp tác du lịch qua biên giới, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục đại học; đẩy mạnh phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới; tích cực trao đổi, kịp thời xử lý thỏa đáng các vụ việc phát sinh ở khu vực biên giới trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới đã ký kết.

Ông Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) chúc mừng ông Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Cơ bản nhất trí với các nội dung mà tỉnh Lai Châu đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh đồng ý hỗ trợ tỉnh Lai Châu về lĩnh vực giáo dục, đồng thời mong rằng hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thêm nhiều lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, y tế, du lịch và sớm khởi động xây dựng cầu đa công năng qua biên giới cửa khẩu Ma Lù Thàng-Kim Thủy Hà./.

