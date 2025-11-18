Tăng thu nhập để tạo động lực khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả

Trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Những chính sách này không chỉ đảm bảo quyền lợi, thu nhập mà còn tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Hỗ trợ thêm cho cán bộ cấp xã

Quảng Ninh là địa phương đã tiên phong trong việc hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua chính sách hỗ trợ cho hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, những trường hợp có khoảng cách đi lại tăng thêm từ 10 km trở lên (đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi) hoặc từ 15 km trở lên (đối với các địa bàn khác) sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, cán bộ làm việc tại các đảo xa như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng nhận mức hỗ trợ cao hơn, lên tới 3 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách của Quảng Ninh được thực hiện trong 36 tháng kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực, với khoản hỗ trợ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng, đảm bảo minh bạch và không tính vào các chế độ bảo hiểm hay phụ cấp khác. Đây là một giải pháp thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đến các điều kiện làm việc đặc thù tại địa phương.

Thành phố Đà Nẵng cũng vừa ban hành chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua tờ trình bổ sung hơn 36,4 tỷ đồng để chi hoạt động thường xuyên cho cấp xã trong năm 2025. Khoản kinh phí này được phân bổ bình quân 4 triệu đồng/biên chế cho tổng số 9.121 biên chế công chức, bao gồm các lĩnh vực hành chính, quân sự, khối Đảng và đơn vị sự nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Đà Nẵng còn ban hành nghị quyết hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính. Tổng kinh phí dự kiến cho chính sách này lên tới 377 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà ở và di dời ổn định chỗ ở. Chính sách được áp dụng trong 24 tháng kể từ khi các đơn vị hành chính mới chính thức hoạt động, giúp giảm bớt khó khăn cho đội ngũ nhân sự trong giai đoạn chuyển đổi.

Tăng hệ số thu nhập tăng thêm

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức dựa trên hiệu quả công việc. Cụ thể, cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập tăng thêm từ 0,6 đến 0,8, trong khi viên chức được hưởng hệ số từ 0,4 đến 0,6.

Chính sách này sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng suất làm việc, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân tại địa phương.

Các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ chi phí đi lại hoặc tăng thu nhập dựa trên hiệu quả công việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài xu hướng cải cách với việc quyết định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Mức chi thu nhập tăng thêm này được áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Chính sách này áp dụng từ ngày 1/7/2025, được chia thành hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, được hưởng mức thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần lương ngạch, bậc, chức vụ. Nhóm thứ hai là lao động không trực thuộc nhưng làm việc trên địa bàn, được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến áp dụng từ năm 2026. Mức chi sẽ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc, với sự đánh giá khách quan, minh bạch từ thủ trưởng đơn vị.

Theo đề xuất, Hà Nội sẽ trích 0,8 lần quỹ lương cơ bản để thực hiện chính sách, trong đó 0,5 lần được chi hàng tháng và 0,3 lần còn lại chi vào cuối năm cho những cán bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đây là một bước đi nhằm cải thiện thu nhập, đồng thời khuyến khích tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ.

Việc triển khai các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính. Những chính sách này không chỉ giúp đội ngũ nhân sự yên tâm công tác mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cho biết Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các Bộ, ngành, địa phương.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ đề xuất Chính phủ điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp./.

