Tây Ninh: Xem xét tuyển 88 thí sinh trúng tuyển công chức trước sắp xếp bộ máy

Theo ông Phạm Xuân Bách, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, để bổ sung lực lượng công chức cho các địa phương còn thiếu hụt biên chế, tỉnh đang xem xét tuyển dụng 88 thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã (do 4 đơn vị cấp huyện cũ, thuộc tỉnh Tây Ninh trước đây tổ chức, trước khi thực hiện việc sắp xếp bộ máy), nhưng chưa được ban hành quyết định tuyển dụng do thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng theo Kết luận số 128-KL/TW ngày 7/3/2025 của Bộ Chính trị.

Sở Nội vụ cũng đã liên hệ với các thí sinh đủ điều kiện để bổ sung văn bằng, rà soát các vị trí việc làm phù hợp tại cấp xã nhằm trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định tuyển dụng, góp phần bổ sung lực lượng cho các địa phương còn thiếu biên chế. Việc rà soát, tuyển dụng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Song song đó, Tây Ninh cũng điều động, biệt phái 48 công chức từ các sở, ngành về tăng cường cho các xã, phường đang thiếu nhân lực, nhằm đảm bảo yêu cầu công việc trong bối cảnh hiện nay.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, sau hơn 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã đã cơ bản được kiện toàn, tinh gọn.

Cấp tỉnh hiện có 15 cơ quan chuyên môn và tương đương; cấp xã gồm 96 xã, phường với đầy đủ cơ cấu tổ chức và trung tâm phục vụ hành chính công. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị đã được rà soát, bổ sung kịp thời, góp phần khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động ổn định, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng hạn, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, công khai 2.057 thủ tục hành chính, trong đó có 428 thủ tục được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tuy nhiên, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Tây Ninh vẫn còn gặp một số khó khăn như: một số xã, phường thiếu biên chế so với khung biên chế được giao; thiếu cán bộ, công chức chuyên môn trong các lĩnh vực như xây dựng, quản lý đất đai, kinh tế; nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ trực tuyến./.

