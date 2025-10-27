Tham vấn chính trị Việt Nam-Armenia nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Armenia Mnatsakan Safaryan đồng chủ trì tham vấn chính trị Việt Nam-Armenia.

Tại cuộc làm việc, trong không khí hữu nghị và cởi mở, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng M. Safaryan đã thông báo về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, trao đổi đánh giá về thực trạng quan hệ song phương hiện nay cũng như các phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Armenia trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Armenia, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Armenia; đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các kênh đặc biệt cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Hai bên đánh giá cao vai trò và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, nhất trí duy trì thường xuyên cơ chế Tham vấn chính trị, đồng thời thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng M. Safaryan bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế-xã hội năng động ở Việt Nam; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tích cực, đáng tin cậy và có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.

Thứ trưởng M. Safaryan cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam đã dành cho đoàn Armenia sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo.

Nhất trí với đánh giá của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, cũng như các kết quả tích cực trong kim ngạch thương mại song phương, hiện đạt mức 1 tỷ USD, đưa Armenia trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), Thứ trưởng M. Safaryan đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU trong đó Armenia là thành viên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và đột phá trong hợp tác kinh tế-thương mại.

Hai Thứ trưởng khẳng định tầm quan trọng của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học-kỹ thuật và hoan nghênh việc khóa họp lần hai trong năm 2026; nhất trí xem xét mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, du lịch và hợp tác địa phương.

Chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối hợp tác giữa Armenia với ASEAN.

Hai bên nhất trí các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982./.

