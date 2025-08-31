Thành công của Việt Nam bắt đầu từ việc lựa chọn con đường đúng đắn

"Thành công của Việt Nam bắt đầu từ quảng trường Ba Đình, khi đất nước đã chọn được con đường đúng đắn. Ngày nay không ai có thể phủ nhận những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, ngoại giao, khoa học, giáo dục, y tế và hầu như tất cả mọi lĩnh vực của đời sống mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm kể từ khi độc lập và đặc biệt là sau khi thống nhất đất nước."

Đây là chia sẻ của ông Victor Petrov - Tổng Thư ký Quỹ Hòa bình Nga, nguyên thành viên Ủy ban Đoàn kết Á-Phi và Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam trực thuộc Đảng Cộng sản Liên Xô - trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Moskva nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Petrov là người đã có hơn 40 năm gắn bó với Việt Nam, từ những năm tháng khó khăn nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc đến khi đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, ổn định và phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

Ông Petrov bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà ông gọi là vị lãnh tụ thiên tài và là người bạn lớn của nhân dân Liên Xô.

Theo ông, chính tại Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định lựa chọn con đường giải phóng dân tộc cho cách mạng Việt Nam. Ông cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn đúng thời cơ để phát động cách mạng và tuyên bố nền độc lập cho Việt Nam vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Tuyên ngôn độc lập - bản “khai sinh” nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á - đã đưa tên đất nước Việt Nam trở lại bản đồ chính trị thế giới được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo tại ngôi nhà của nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô (48 Hàng Ngang, Hà Nội) vào đêm 28/8/1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Là một thành viên của Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam, ông Petrov từng có cơ hội làm việc và gặp gỡ nhiều lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông chia sẻ rằng đã nhiều lần đón tiếp bà Nguyễn Thị Bình và nữ tướng Nguyễn Thị Định tại nhà riêng của mình.

Theo ông, chính cái tâm trong sáng của những người lãnh đạo cách mạng, tinh thần không nao núng trước bất kỳ khó khăn nào, cùng với tinh thần đoàn kết toàn dân là câu trả lời cho câu hỏi vì sao Việt Nam chưa từng thua một cuộc chiến nào.

Đáng chú ý là những sức mạnh đó tiếp tục được Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam phát huy trong thời bình để đạt được những thành tựu đáng tự hào ngày nay.

Ông Petrov cho biết, mới đây ông đọc được tin bà Nguyễn Thị Bình được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ông đã gửi lời chúc mừng tới bà và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một người phụ nữ Việt Nam tài giỏi và trí tuệ.

Đề cập tới những yếu tố giúp Việt Nam đạt được thành công, ông Petrov cho rằng thành công bắt đầu từ việc lựa chọn con đường đúng đắn. Ngày nay, không ai có thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong mọi lĩnh vực kể từ khi giành độc lập, đặc biệt là sau khi đất nước thống nhất.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Đông Anh. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Ông đánh giá cao vai trò của ngoại giao nhân dân trong quá trình phát triển của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam đã sử dụng rất tích cực và hiệu quả sức mạnh của ngoại giao nhân dân như một trong những trụ cột để đảm bảo môi trường hòa bình, thân thiện và hợp tác, phục vụ phát triển kinh tế, thương mại, tuyên truyền đường lối chính sách và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Ông nhắc đến sự kiện Ngày hội Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Quảng trường Manhezh ở trung tâm Moskva, thu hút hàng triệu người tham dự, thể hiện sự yêu mến và khâm phục đối với Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng Thư ký Quỹ Hòa bình Nga cũng đề cập đến việc Việt Nam cử đoàn Quân đội Nhân dân tham dự lễ diễu binh nhân Ngày Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ và cho rằng đây là những hình ảnh đẹp, góp phần nâng cao vị thế đất nước.

Trong cuộc trao đổi, ông Petrov dẫn lại lời Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik nói rằng những nội dung huấn luyện mà các chuyên gia Liên Xô kỳ vọng cần 6 tháng để truyền đạt cho lực lượng tên lửa Việt Nam thì phía Việt Nam chỉ mất 3 tháng để nắm vững hoàn toàn.

Điều đó cho thấy, trong thời bình, người Việt Nam vẫn giữ vững quyết tâm và tinh thần thời chiến, cùng với ý chí bền bỉ và niềm tin mạnh mẽ vào công việc cũng như những mục tiêu cao cả. Đó cũng là một trong những lý do mà theo ông đã giúp Việt Nam đạt được nhiều thành công trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ về triển vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, ông Petrov nhắc lại chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên bang Nga vào tháng 5 vừa qua.

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Petrov đã được mời tham dự buổi gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với các nhân sĩ, trí thức và bạn bè quốc tế. Tại đây, ông được nghe trực tiếp các chia sẻ về tình hình đất nước Việt Nam, định hướng phát triển và triển vọng hợp tác.

Ông cảm nhận rõ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế mới, có kế hoạch dài hạn, chú trọng đầu tư cho đường lối đối ngoại và tình hữu nghị, không chỉ là hữu nghị đơn thuần mà tiến tới hợp tác kinh tế thực chất. Ông cho rằng điều này đang tạo nên niềm tin rất lớn.

Ông Petrov cũng ghi nhận sự tự tin của thế hệ trẻ Việt Nam, sự đổi mới trong tư duy quản lý và hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo ông, Việt Nam đang có tiềm lực to lớn với dân số trẻ, tinh thần sáng tạo và sự ổn định chính trị vững chắc.

Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, trở thành đối tác quan trọng và là bạn bè tin cậy của nhiều quốc gia.

Trên cơ sở đó, ông bày tỏ niềm tin rằng Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa trong kỷ nguyên mới và trở thành một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu của thế kỷ XXI./.