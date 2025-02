Thành phố Hồ Chí Minh: Số vụ tai nạn giao thông giảm mạnh sau Nghị định 168

Ê-kíp bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Minh An, Nghệ An vừa thực hiện ca nội soi thực quản - dạ dày gắp thành công đinh vít dài 5cm ra khỏi dạ dày của bệnh nhi 15 tháng tuổi ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu.