Thi vào lớp 10 công lập: Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn từ ngày 4-6/7

Dự kiến, từ ngày 4 - 6/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập.

Đây là năm đầu tiên việc công bố điểm thi và điểm chuẩn được thực hiện cùng thời điểm, góp phần giảm áp lực chờ đợi cho thí sinh, ông Trần Thế Cương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.

Sau hai ngày tổ chức, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2025-2026 của Hà Nội đã hoàn thành.

Theo ghi nhận, kỳ thi diễn ra ổn định, thuận lợi; công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; công tác bảo mật đề thi được đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, toàn thành phố có 102.860 thí sinh đăng ký dự thi.

Tỷ lệ thí sinh dự thi môn Ngữ văn đạt 99,60%, môn Ngoại ngữ 99,59%, môn Toán 99,57%.

Trong kỳ thi, có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do gặp vấn đề về sức khỏe; 1 thí sinh vi phạm quy chế thi (tại buổi thi môn Tiếng Anh) do mang điện thoại vào phòng thi.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm các khâu của kỳ thi diễn ra an toàn.

Thành phố Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với 4.411 phòng thi chính thức, 201 phòng thi dự phòng, đồng thời xây dựng hệ thống điểm thi dự phòng tại các quận, huyện, thị xã, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ như thời tiết xấu, mất điện hoặc các yếu tố khách quan khác.

Cơ sở vật chất tại các điểm thi, quy trình bảo mật, an ninh được thực hiện tương tự như Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thành phố đã huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, gần 1.000 cán bộ công an tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 nhằm giảm áp lực cho học sinh, đồng thời bảo đảm công bằng, minh bạch.

Một số điểm mới của kỳ tuyển sinh năm nay như việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển, thay vì nhân hệ số 2 cho môn Toán và Ngữ văn như các năm trước, năm nay, điểm xét tuyển được tính là tổng điểm của 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) đều tính theo thang điểm 10 và hệ số 1 để khuyến khích học sinh học đều các môn.

Thành phố cũng nâng tỷ lệ tuyển sinh vào các trường công lập lên khoảng 64%, tăng 3% so với năm học trước.

Cùng với đó, dự kiến Hà Nội sẽ có thêm 3 trường trung học phổ thông được đưa vào hoạt động, đủ điều kiện tuyển sinh bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Điều này giúp tỷ lệ học sinh tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội tiếp tục tăng lên, đáp ứng sự mong mỏi của người dân Thủ đô.

Thí sinh thảo luận bài sau giờ thi vào lớp 10. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Tuy nhiên, việc cạnh tranh để vào được các trường công lập ở Hà Nội vẫn khá căng thẳng, thu hút sự quan tâm của xã hội, các bậc phụ huynh. Đặc biệt, đây lại là năm đầu tiên các học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng đến đánh giá năng lực, khả năng vận dụng kiến thức đã học của học sinh để giải quyết các vấn đề, tình huống thực tế trong cuộc sống.

Đáng chú ý, tại Kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng bản đồ số giúp công tác điều hành, tổ chức kỳ thi vào lớp 10 an toàn.

Sở phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng bản đồ số điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dành cho thí sinh trên nền tảng mobile để phục vụ công tác tra cứu, dẫn đường, nắm bắt thông tin liên quan. Bản đồ số cũng giúp thí sinh dễ dàng di chuyển đến đúng điểm thi, tra cứu thông tin kịp thời.

Về vấn đề chấm thi và công bố điểm thi, điểm chuẩn, ông Trần Thế Cương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành công tác coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã sẵn sàng các điều kiện triển khai chấm thi để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

“Không có chuyện “chấm lỏng, chấm chặt” đối với các bài thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ bảo đảm tổ chức chấm thi an toàn, nghiêm túc, khách quan. Sau khi chấm xong, Hội đồng chấm thi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số bài thi để chấm kiểm tra, chấm chéo để bảo đảm chính xác, công bằng”, ông Trần Thế Cương thông tin.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026 của Hà Nội diễn ra trong hai ngày 7-8/6 với 3 môn bắt buộc là Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút).

Thí sinh dự thi các môn chuyên sẽ làm bài vào ngày 9/6, với thời gian 150 phút/bài thi./.

