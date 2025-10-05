Văn hóa
Thiếu nhi Hà Nội thích thú trải nghiệm với ông tiến sỹ giấy tích hợp AI

Trung Thu 2025, một nhóm sinh viên Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học thử nghiệm sáng kiến ông tiến sỹ giấy tích hợp AI, mang hơi thở mới cho món đồ chơi truyền thống.

Minh Anh
Trong hai ngày 4-5/10, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) diễn ra chương trình "Trung Thu 2025: Vui cùng trẻ thơ.” Tại đây các gia đình được trải nghiệm nhiều hoạt động Trung Thu từ truyền thống như nặn tò he, tự làm đèn kéo quân đến các sáng kiến hiện đại như tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho ông tiến sỹ giấy.

Ông tiến sỹ giấy là một trong những món đồ chơi truyền thống và đặc trưng nhất trên mâm cỗ Trung Thu xưa, đại diện cho mong muốn con cái đỗ đạt tấn tới của các cha mẹ, đồng thời thể hiện thái độ coi trọng sự học đã đi vào truyền thống của người Việt.

Đây là sáng kiến do một nhóm sinh viên từ nhiều trường đại học ở Hà Nội và bảo tàng Dân tộc học phối hợp thử nghiệm, nhằm thổi một sức sống mới cho món đồ chơi vốn bất động, có phần đơn sơ và chủ yếu chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.

Do đang trong thử nghiệm và từng bước hoàn thiện nên AI của ông tiến sỹ giấy có thể đưa ra các thông tin chưa chính xác. Các cha mẹ cho con trải nghiệm cần đồng hành và giải thích thêm để các con có cái nhìn toàn diện hơn.

Việc tổ chức chương trình Trung Thu trong bảo tàng cũng là một cách để giới thiệu tới du khách quốc tế về những đặc trưng văn hóa của hội Trăng rằm tháng Tám tại Việt Nam. Những chiếc đèn ông sao, đầu sư tử, chú chó bưởi và nhiều món đồ đặc trưng khác đã khơi gợi cảm xúc cho các vị khách nước ngoài, tạo ra những sự soi chiếu và giao lưu, quảng bá văn hóa một cách tự nhiên nhất./.

