Thời tiết đêm 4/11: Nhiều khu vực mưa dông, cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 4/11, ngày 5/11 và những ngày tiếp theo, nhiều khu vực có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk cấp 2.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 4/11, ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Đông Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ:https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 16 giờ 30 ngày 4/11, đến 3 giờ 30 ngày 5/11, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ sẽ xuống và ở trên mức báo động 2

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) tiếp tục xuống và duy trì ở trên mức báo động 3; trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tiếp tục xuống và ở dưới báo động 1; sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức từ dưới báo động 1 đến trên báo động 1

Lũ lên trên báo động 2 gây ngập đường đi bộ ven bờ Nam sông Hương, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Thị Như Quỳnh lưu ý.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết các khu vực đêm 4/11, ngày 5/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi,đêm và sáng trời rét. trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thành phố Hà Nội

Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm và sáng trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

