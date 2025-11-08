Thời tiết đêm 8/11: Cảnh báo mưa kèm dông lốc, sét ở khu vực nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và rada thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Phúc Thọ, Kiều Phú, Thạch Thất, Hạ Bằng, hiện đang di chuyển và mở rộng sang phía Tây Bắc.

Cảnh báo khoảng từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, khu vực Hà Nội sẽ có mưa kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1

Cảnh báo lũ ở hạ lưu sông Ba, sông KRÔNG ANA (Đắk Lắk)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 15 giờ 30 ngày 8/11 đến 9/11, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên chậm và dao động ở mức báo động 1-báo động 2, lũ hạ lưu sông Ba sẽ xuống dưới mức báo động 1.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk (thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

"Các thông tin cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Trưởng phòng Dự báo thủy văn Phùng Tiến Dũng lưu ý.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp khu vực ven sông, ven biển Bắc Bộ, Đông Nam Bộ

Công nhân làm nhiệm vụ thoát nước tại khu vực ngập sâu trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao và có xu thế tăng chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dáu có thể đạt 4,15m.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 5-7 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực.

Vào buổi sáng, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Đối với khu vực ven biển Đông Nam Bộ, dự báo từ 8-9/11, mực nước cao nhất ngày ở khu vực này tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,10-4,15m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 2-4 giờ và 16-18 giờ.

Dự báo từ ngày 10-11/11, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4-4,05m.

Chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, đây là kỳ triều cường ở mức cao, khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Thời tiết các khu vực đêm 8/11, ngày 9/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thành phố Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rải rác, sáng và đêm trời lạnh ; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi,trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C/.

