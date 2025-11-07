Thời tiết đêm 7/11: Mưa lớn, đề phòng triều cường ven biển Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 7/11 đến 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 150 mm và cùng với đó triều cường dâng cao ven biển Đông Nam Bộ.

Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

Từ đêm 8/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ thượng lưu sông Ba (Gia Lai) tại trạm Ayunpa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2-báo động 3; trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Bồ tại trạm Phú Ốc tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1; hạ lưu sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa sẽ xuống dưới mức báo động 1.

Lũ ở hạ lưu sông Ba tại trạm Phú Lâm sẽ dao động ở dưới mức báo động 2, sau đó xuống.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế đến Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế đến Đắk Lắk. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

"Các thông tin cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên nhấn mạnh.

Đề phòng ngập úng vùng trũng, thấp ven biển Đông Nam Bộ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 7/11 đến ngày 8/11, ven biển các tỉnh/thành phố từ Hồ Chí Minh đến Cà Mau có mực nước triều lớn nhất ở trạm Vũng Tàu là4,15-4,25m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 15h-17h và 23h-1h. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Dự báo từ ngày 9-11/11: Mực nước triều khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4-4,1m.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Thời tiết các khu vực đêm 7/11, ngày 8/11

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm và sáng trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các khu vực trên cả nước có mưa và dông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

