Thời tiết đêm 9/11: Nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng lốc và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 9/11, nhiều khu vực có mưa và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại địa bàn Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực phường Vĩnh Hưng, phường Định Công, phường Hoàng Liệt, phường Yên Sở, Kim Anh, phường Đại Mỗ, Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, phường Kiến Hưng, phường Yên Nghĩa, phường Phú Lương, Sơn Đồng, An Khánh,phường Dương Nội, phường Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Phượng Dực, Ứng Thiên, Phúc Sơn, vùng mây đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh báo, từ nay đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9/11, vùng mây này gây mưa cho các phường/xã phường Vĩnh Hưng, phường Định Công, phường Hoàng Liệt, phường Yên Sở, Kim Anh, phường Đại Mỗ, Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, phường Kiến Hưng, phường Yên Nghĩa, phường Phú Lương, Sơn Đồng, An Khánh, phường Dương Nội, phường Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Phượng Dực, Ứng Thiên, Phúc Sơn, ., sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 16 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 9/11, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Bắc Ruộng, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đam Rông 1, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, Hòa Bắc, Kiến Đức, Lạc Dương, Nam Thành, Nghị Đức, phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao, phường Xuân Trường, Đà Lạt, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực, Tà Đùng, Tân, Hà Lâm Hà, Tuy Đức.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đề phòng triều cường ở vùng ven biển Bắc Bộ, Đông Nam Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 15 giờ 30 ngày 9/11, khu vực ven biển Bắc Bộ mực nước triều đang ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dáu (thành phố Hải Phòng) đạt 4,05m lúc 6h30 ngày 9/11.

Trong 24-72 giờ tới, mực nước tại ven biển Bắc Bộ có xu thế giảm chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dáu có thể đạt 4,05m.Đối với khu vực ven biển Đông Nam Bộ, dự báo từ ngày 10-11/11 mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,95 - 4m.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 5-7 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực.

Người dân lưu ý vào thời điểm chiều tối và đêm, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm, đồng thời triều cường ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Lũ trên sông Krông Ana đạt đỉnh ở dưới mức báo động 2

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ 15 giờ 30 phút ngày 9/11 đến 3 giờ 30 phút ngày 10/11, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh ở dưới mức báo động 2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana sẽ xuống chậm và ở dưới mức báo động 2.Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông và nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc tại tỉnh Đắk Lắk.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Thời tiết các khu vực đêm 9/11, ngày 10/11

Phía Tây Bắc Bộ:

-Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

-Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

-Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

-Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thành phố Hà Nội:

-Có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc:

-Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

-Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng.

-Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ:

-Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ngày nắng.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.ngày nắng.

-Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.