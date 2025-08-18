Thời tiết ngày 18/8: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa đến mưa to

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp

Dự báo đến 1 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ từ 15- 20km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp; trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo, ngày và đêm 18/8, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng cao 2-3m.

Ngày 18/8, phía Đông khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Sóng cao 2-3m.

Từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2-3,5m.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngoài ra, ngày và đêm 18/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; riêng vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) và vùng biển phía Đông khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế cấp 3.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 17/8 đến 4 giờ ngày 18/8), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Như Xuân 99,2mm (Thanh Hóa); Con Cuông 129,6mm (Nghệ An); Sơn Hồng2 129,8mm (Hà Tĩnh); Tân Lâm 60,6 mm (Quảng Trị)… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường như: Đồng Lương, Linh Sơn, Minh Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thanh Kỳ, Xuân Bình, Yên Thọ; Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Công Chính, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Quan Sơn, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thường Xuân, Trung Lý, Trung Sơn, Trường Lâm, Văn Nho, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân (Thanh Hóa).

Lũ quét ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (ảnh chụp lúc 17 giờ 46 ngày 1/8). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Các xã/phường: Bích Hào, Hạnh Lâm, Kim Bảng, Tam Đồng, Vạn An, Xuân Lâm; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hoa Quân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Nghĩa Hưng, phường Tây Hiếu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Vĩnh Tường, Yên Xuân; Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Hùng Chân, Hữu Khuông, Keng Đu, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mỹ Lý, Na Loi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Nhôn Mai, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Yên Hòa, Yên Na (Nghệ An).

Các xã/phường: Cổ Đạm, Kỳ Xuân, Sơn Hồng, Sơn Tiến; Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Can Lộc, Đức Minh, Đức Quang, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Khê, Thượng Đức, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang; Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Đức Đồng, Đức Thọ, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Thượng, Phúc Trạch, Thạch Xuân, Trường Lưu (Hà Tĩnh).

Các xã/phường: Bắc Trạch, Phú Trạch, Tuyên Bình; Bến Quan, Dân Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Phú, Lao Bảo, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Lập, Tân Thành, Trung Thuần, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn (Quảng Trị).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông ở vùng núi. (Ảnh: Vietnam+)

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Huế có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc từ 27-29 độ C, phía Nam từ 29-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội

- Thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 28-30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

Áp thấp nhiệt đới không thay đổi về cường độ, hướng về Bắc vịnh Bắc Bộ Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời.