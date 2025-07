Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 28/7 nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35- 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thông tin, ngày và đêm 28/7, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển Giữa Biển Đông, gió Tây Nam mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2,0-4,5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0-4,0m; biển động. Ngoài ra, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin thời tiết trong các bản tin tiếp theo./.

Đà Nẵng tăng cường an toàn giao thông đường thủy trước tình hình thời tiết phức tạp Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong vận tải hành khách đường thủy nội địa.