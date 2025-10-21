Thông cáo báo chí số 02, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Ba, ngày 21/10/2025, ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

BUỔI SÁNG

Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung sau:

(1) Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

(2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 (trong đó có Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2026-2028; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý.)

(3) Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

(4) Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

BUỔI CHIỀU

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về các nội dung sau:

(1) Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

(2) Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.

(3) Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thứ Tư ngày 22/10/2025:

BUỔI SÁNG

Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung:

(1) Nghe Tờ trình về 03 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi;) Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi;)

(2) Nghe Báo cáo thẩm tra về 03 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi;) Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi;)

(3) Nghe Tờ trình về dự án: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi;)

(4) Nghe Tờ trình về dự án Luật Viên chức (sửa đổi;)

(5) Nghe Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi.)

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung: Dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi;) Dự án Luật Luật Viên chức (sửa đổi.)

BUỔI CHIỀU

Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung:

(1) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

(2) Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi);

(3) Dự án Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)./.

Thông cáo báo chí số 1, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng, thảo luận kinh tế, ngân sách và công tác nhiệm kỳ 2021-2026.