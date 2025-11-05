Chính trị

Thông cáo báo chí số 14, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng...

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Long và Sơn La thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Long và Sơn La thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thứ Tư, ngày 5/11, ngày làm việc thứ 14, Kỳ họp thứ 10 diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ năm, ngày 6/11, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc hội khóa XV #Luật Giám định tư pháp #Luật sửa đổi #Luật Phòng chống tham nhũng #Luật Sở hữu trí tuệ TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Quốc hội khóa XV

Họp Quốc hội

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục