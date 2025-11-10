Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 10/11/2025, ngày làm việc thứ 17 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, từ 8 giờ đến 10 giờ, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội nghe các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh trình bày: Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV; Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung số lượng Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự đối với bà Nguyễn Thị Thanh; miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Duy Ngọc với cơ cấu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa với cơ cấu là Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trí.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức điện tử về các nội dung trên, kết quả như sau: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,73% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 448 đại biểu tán thành (bằng 94,51% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV và Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung số lượng Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV: có 446 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,09% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 446 đại biểu tán thành (bằng 94,09% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Nghị quyết bổ sung số lượng Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết của Quốc hội về miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: có 443 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,46% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 443 đại biểu tán thành (bằng 93,46% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia: có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội nghe các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về việc bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV đối với ông Đỗ Văn Chiến bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 415 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 87,55% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 415 đại biểu tán thành (bằng 87,55% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Quảng bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 423 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,24% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 423 đại biểu tán thành (bằng 89,24% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV và bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 412 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 86,92% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 412 đại biểu tán thành (bằng 86,92% tổng số đại biểu Quốc hội), bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt.

Từ 10 giờ đến 10 giờ 15 phút (Truyền hình, phát thanh trực tiếp), Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 441 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,04% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 440 đại biểu tán thành (bằng 92,83% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Văn Quảng làm thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Lễ tuyên thệ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội nghe Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hữu Đông trình bày Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 433 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,35% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 432 đại biểu tán thành (bằng 91,14% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín về việc phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự đối với ông Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Trịnh Văn Quyết, bà Nguyễn Thị Thanh và ông Trần Sỹ Thanh.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 435 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,77% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 435 đại biểu tán thành (bằng 91,77% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung sau: Dự án Luật Dân số; Dự án Luật Phòng bệnh.

Tại phiên thảo luận có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu, cụ thể: Về dự án Luật Dân số: đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Dân số và nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; các hành vi bị nghiêm cấm; duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; lồng ghép yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; biện pháp thích ứng với già hóa dân số; chủ động chuẩn bị cho tuổi già; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi; hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi; chính sách của nhà nước về dân số; điều chỉnh quy mô, cơ cấu dân số; nâng cao chất lượng dân số; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc sinh con; nguồn tài chính cho công tác dân số; ngân sách nhà nước chi cho công tác dân số;...

Về dự án Luật Phòng bệnh: đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Phòng bệnh và nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, tập trung về một số nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước về phòng bệnh; yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm và các biện pháp phòng ngừa mắc rối loạn sức khỏe tâm thần; dự phòng mắc rối loạn tâm thần tại cộng đồng; phòng bệnh trong cơ sở giáo dục; dinh dưỡng cho trẻ em; dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em dưới 24 tháng tuổi; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phòng bệnh; nguồn kinh phí cho công tác phòng bệnh; hợp tác quốc tế trong phòng bệnh; đối tượng, nội dung, yêu cầu và hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm; các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm; nguồn kinh phí cho công tác phòng bệnh;...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ ba, ngày 11/11/2025, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung: nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về 2 dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)./.

