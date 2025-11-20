Chính trị

Thông tin về Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik

Sáng 20/11, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

infographics-chu-tich-quoc-hoi-dai-han-dan-quoc-woo-won-shik-1.jpg

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, chuyến thăm này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Hàn./.

