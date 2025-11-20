Thông tin về Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, chuyến thăm này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Hàn./.
Vấn đề tuyển dụng giáo viên làm "nóng" nghị trường Quốc hội
Nhiều đại biểu đồng tình với việc trao quyền tuyển dụng, điều động giáo viên cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo nhưng cũng có ý kiến đề xuất giao cho cấp xã hoặc các nhà trường.
Chuyến thăm của Thủ tướng là dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Nam Phi
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới, mạnh mẽ trong quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Nam Phi được thiết lập từ năm 2004.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân
Tổng Bí thư nhấn mạnh vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng-an ninh, là phên dậu bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam của Tổ quốc là mũi tàu của Tổ quốc tiến ra biển lớn.
Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc gặp gỡ doanh nghiệp Séc-Việt Nam
Sáng 20/11/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil gặp gỡ doanh nghiệp Séc-Việt Nam.
Tổng Bí thư: Tập trung xây dựng Cảnh sát biển theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tổng Bí thư yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam chủ động xây dựng, triển khai tốt phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chống IUU.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Vùng 5 Hải quân
Sáng 20/11/2025, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Vùng 5 Hải quân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 19/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.
Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ ở Phú Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đặc khu Phú Quốc
Sáng 20/11/2025, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
55 năm quan hệ Việt Nam-Sri Lanka: Tăng cường kết nối cấp địa phương
Đại sứ Trịnh Thị Tâm mong muốn tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Miền Bắc Sri Lanka trong các lĩnh vực địa phương có thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, du lịch, thương mại...
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Sáng 20/11, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại đặc khu Thổ Châu
Tổng Bí thư đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung hỗ trợ Đặc khu Thổ Châu nghiên cứu khả thi xây dựng các khu dân cư ổn định, nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria cùng dự Diễn đàn kinh tế
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã cùng dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Algeria có chủ đề: Vì một quan hệ đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria
Cuộc hội kiến diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Algeria tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai nước.
Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về lĩnh vực giáo dục
Hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về các dự án luật sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giáo dục.
Việt Nam đóng góp tích cực, có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân
Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò điều hành Phiên họp của đại diện các quốc gia thành viên CPPNM khẳng định hình ảnh một quốc gia tích cực, trách nhiệm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân.
Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Algeria tại thủ đô Algiers
Chiều 19/11, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb tham dự và phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Algeria.
Thông cáo báo chí số 24, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Trong ngày làm việc thứ 24, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về 2 dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)...
Truyền thông Algeria đồng loạt đưa tin chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Nhiều báo đài địa phương đã đồng loạt đưa tin và đăng ảnh về chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Toàn cảnh buổi hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria
Sáng 19/11 giờ địa phương, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Học viện Chính trị
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao thành tựu của Học viện Chính trị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam
Tối 19/11, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/11 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Triển khai các dự án, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Algeria
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành hai bên triển khai các thỏa thuận đã ký kết và định hướng mà hai Thủ tướng đã thống nhất, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược đơm hoa, kết trái.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau
Ngày 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với các đơn vị quân đội và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau tại đảo Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune
Chiều 19/11, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.
Hợp tác toàn diện về phòng, chống buôn người trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người trong cơ chế hợp tác Tiến trình COMMIT.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí
Sáng 19/11, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí sau hội đàm.
Việt Nam-Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược
Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Algeria lên Đối tác Chiến lược.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về thiệt hại do bão tại Philippines
Được tin các cơn bão gần đây gây ra nhiều thiệt hại tại Philippines, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos.