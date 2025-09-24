Thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức từ ngày 21-23/9/2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm, Đột phá, Phát triển,” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức từ ngày 21-23/9/2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định mục tiêu chung: Đưa “Khánh Hòa vững bước tiến vào “thập niên nâng tầm phát triển,” đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

Hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, môi trường được bảo vệ; có năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc”./.

