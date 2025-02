Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt hơn 27.660 tỷ đồng trong tháng đầu năm

Ngày 7/2, Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng đầu tiên của năm 2025 đạt 27.662 tỷ đồng, bằng 6,73% dự toán được giao, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1 đạt 63,25 tỷ USD, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, xuất khẩu đạt 33,19 tỷ USD, giảm 4% và nhập khẩu đạt 30,06 tỷ USD, giảm 2,6%. Như vậy, trong tháng 01/2025, cả nước xuất siêu 3,13 tỷ USD.

Cũng trong tháng 1, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các mặt hàng tiêu dùng có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt liên quan đến mặt hàng pháo nổ, hàng tiêu dùng tại tuyến biên giới Việt-Trung, Việt-Lào phục vụ nhu cầu Tết; mặt hàng vàng và tiền tệ ở khu vực biên giới Tây Nam.

Số vụ phát hiện bắt giữ và xử lý tăng 9,6%, trị giá hàng hóa vi phạm tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tình hình hoạt động của tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tiền chất qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến. Đặc biệt là tuyến đường hàng không, bưu điện quốc tế, chuyển phát nhanh...

Các đối tượng lợi dụng loại hình này để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới về Việt Nam và chuyển tiếp đi các nước khác tiêu thụ. Thủ đoạn cất giấu tinh vi, thường ngụy trang ma túy trong các gói kẹo, thực phẩm chức năng, thức ăn chó mèo, mỹ phẩm, thịt động vật...

Trước tình hình trên, Tổng cục Hải quan đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Kết quả đã bắt giữ và xử lý 1.430 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.462 tỷ đồng; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 07 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 95 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Tuyên Quang, ông Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, trong tháng 2/2025, ngành thuế tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 245 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế, nhất là các chính sách thuế mới, chính sách bổ sung, sửa đổi về quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng như chế tài xử phạt, hậu quả pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn cho các tổ chức và cá nhân trong thực hiện quyết toán các khoản thuế, phí, lệ phí theo đúng quy định; thực hiện giải pháp chống thất thu trong lĩnh vực thuế, phí và hóa đơn...

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu; xử lý các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế; đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho người nộp thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Cục Thuế tỉnh cũng thực hiện nghiêm việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử. Theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng tài chính để có biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ phù hợp, hiệu quả, đảm bảo trong tháng 2/2025 thu đạt trên 14,5 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ông Trương Thế Hùng cho biết thêm, ngành thuế cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức và quản lý thu ngân sách trên địa bàn gắn với giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt đảm bảo phương án bố trí nhân sự, xử lý tài chính, ngân sách, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, không để lãng phí, không ảnh hưởng đến kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế các cấp… Qua đó, năm 2025, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 5.405 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2025, số thu nội địa tỉnh Tuyên Quang đạt gần 334 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, số thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, xổ số và ghi thu giải phóng mặt bằng) đạt 309,6 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2024; có 8/16 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ thu bình quân so với dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao. Đó là thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 31,7%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương 23,9%; thuế thu nhập cá nhân 18,6%; phí, lệ phí đạt 16,8%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 15,3%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 9,2%…/.

