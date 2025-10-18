Thủ tướng chủ trì họp về tháo gỡ vướng mắc hợp chuẩn, hợp quy hàng hóa

Chiều 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ với các hội, hiệp hội và doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Nguyễn Chí Dũng, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các hội, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian gần đây, Chính phủ đã nhận được nhiều kiến nghị của các hiệp hội, các doanh nghiệp về công tác tiêu chuẩn hóa, quy chuẩn kỹ thuật.

Do đó, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm lắng nghe, cùng trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa, qua đó nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, tinh thần là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động, sáng tạo của các cấp, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp của Việt Nam trong việc tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vượt qua các khó khăn, thách thức trong quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, hậu quả lũ lụt, thiên tai, biến đổi khí hậu, tình hình đứt gãy các chuỗi cung ứng do cạnh tranh chiến lược, các cuộc xung đột trên thế giới, thích ứng với chính sách, cách tiếp cận của các nước.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô của Việt Nam cơ bản ổn định, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy được tăng trưởng, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8% có khả năng đạt được trong khi tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng giảm; đồng thời kiểm soát tốt nợ công, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Khẳng định, những kết quả này có sự tham gia, đóng góp rất quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, song Thủ tướng nêu rõ tình hình vẫn còn những hạn chế, bất cập, những yêu cầu đặt ra trong tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, các quy định, ứng phó với những diễn biến mới, phức tạp của thị trường.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu trao đổi cởi mở, thẳng thắn thảo luận, chỉ ra những quy chuẩn, tiêu chuẩn cần sửa đổi, cải tiến, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc một cách nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan; tinh thần là vừa kiểm soát được, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa phục vụ kiến tạo, tất cả vì sự phát triển, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân.

