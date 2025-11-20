Thủ tướng dự Khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Algeria, sáng 20/11 theo giờ địa phương, tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã thăm Đại lộ Hồ Chí Minh và dự Lễ khánh thành Bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại lộ Hồ Chí Minh có chiều dài 3km, nằm trên trục Đông-Tây đẹp nhất ở thủ đô Algiers, bên bờ Địa Trung Hải.

Điểm đầu của đại lộ là nơi vào tháng 11/1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, các chiến sỹ cách mạng Algeria đã nổ phát súng đầu tiên phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo dài 8 năm giành độc lập dân tộc cho nhân dân Algeria.

Đại lộ là nơi thể hiện tình cảm gắn kết giữa người dân Algeria với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, là điểm đến quen thuộc với nhiều bà con người Việt sinh sống ở Algeria và các đoàn công tác của Việt Nam mỗi khi tới Algeria.

Tại khuôn viên trên Đại lộ Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân dự Lễ khánh thành và đặt hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng lãnh đạo Algeria tại Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bia tưởng niệm khắc ghi cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Arab và tiếng Việt. Trong đó nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua nghị quyết vinh danh người là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là nhân vật kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt và ủng hộ tích cực đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Algeria.

Người đã cùng các nhà cách mạng Algeria và quốc tế sáng lập báo Le Paria (Người cùng khổ) năm 1922; đến thành phố Biskra năm 1946 và là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria vào năm 1958, đặt nền móng quan trọng phát triển quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Algeria.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Algeria có quá khứ rất tốt đẹp và có tương lai tươi sáng, đặc biệt trong chuyến thăm của Thủ tướng tới Algeria lần này, hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, một mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị, anh em của hai đất nước Việt Nam và Algeria.

Thủ tướng nhấn mạnh đến quá khứ hào hùng của hai nước trong việc đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ở mỗi nước.

Trong hiện tại cũng như trong tương lai, hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để có tương lai tươi sáng, mỗi người dân sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc, mỗi đất nước sẽ trở nên hùng cường, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho chính quyền địa phương, nơi đặt bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Algeria. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị các thế hệ người dân hai nước tiếp tục truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thế hệ mai sau về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước; đồng thời trân trọng cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Algeria, nhất là nhân dân thủ đô Algiers và đặc biệt là nhân dân trên Đại lộ Hồ Chí Minh, đã dành tình cảm hết sức đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho đất nước, con người Việt Nam.

Tin tưởng tình hữu nghị, hợp tác, đoàn kết và thống nhất giữa hai đất nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các bạn Algeria và Việt Nam chăm sóc khuôn viên Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sáng-xanh-sạch-đẹp, để nơi đây mãi là địa chỉ đỏ và điểm đến của nhân dân Việt Nam, Algeria cũng như bạn bè năm châu yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

