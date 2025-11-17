Chính trị

Thủ tướng ký quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực; bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2497/QĐ-TTg ngày 16/11/2025 về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Theo Quyết định, bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương như sau:

Bổ sung ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương thay bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương thay ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Bổ sung ông Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương thay ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bổ sung ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tham gia thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương thay bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (16/11/2025)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kiện toàn #Thi đua #Khen thưởng
