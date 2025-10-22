Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28/10/2025./.

Việt Nam tích cực tham gia chuẩn bị cho chuỗi Hội nghị Cấp cao ASEAN Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu, đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào các hội nghị tại Malaysia.