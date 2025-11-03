Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam khu vực Kansai

Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai và các thành viên Hội hữu nghị đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh ông Nishimura Teiichi và Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai thăm Việt Nam nhân dịp Hội kỷ niệm 30 năm thành lập, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh đánh giá cao và cảm ơn tình cảm quý báu, sự đóng góp hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực của Hội dành cho Việt Nam trong suốt 30 năm qua, trong đó có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam đang sinh sống học tập tại vùng Kansai.

Vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua phát triển tốt đẹp, trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng cho biết quan hệ Việt Nam-Nhật Bản có tin cậy chính trị cao. Nhật Bản tiếp tục là đối tác số 1 của Việt Nam về hợp tác ODA (với khoảng 23 tỷ USD tính đến hết năm tài khóa 2024) và hợp tác lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch thứ 4 của Việt Nam, với tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 48,18 tỷ USD.

Cùng với đó, hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao là trụ cột mới đang được hai nước tích cực thúc đẩy. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa ngày càng sôi động, gắn bó, mật thiết. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới hơn 630.000 người và hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của khu vực Kansai trong quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đầu tư của các doanh nghiệp khu vực Kansai chiếm tới 30% tổng vốn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và thương mại chiếm khoảng 25% kim ngạch thương mại hai nước. Kansai là khu vực có quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam sôi động hàng đầu của Nhật Bản với trên 10 cặp quan hệ hợp tác hữu nghị với địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Nishimura Teiichi và Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai tiếp tục quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất.

Trong đó, kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và khu vực Kansai nói riêng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... gắn với chuyển giao công nghệ; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn về tăng cường hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân như việc tổ chức các lễ hội hoa anh đào tại Việt Nam; mở rộng hợp tác địa phương vùng Kansai với các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam khu vực Kansai (Nhật Bản). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai Nishimura Teiichi trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn; cho biết trong 30 năm kể từ khi thành lập, Hội luôn hoạt động tích cực, vun đắp cho quan hệ Nhật Bản-Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

Hội đã vận động và hỗ trợ việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; tích cực kết nối doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam; tổ chức nhiều hoạt động quảng bá Việt Nam, giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu, hỗ trợ du học sinh người Việt Nam sinh sống tại Kansai.

Chủ tịch Hội cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác, đầu tư của Việt Nam đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Nhật Bản; mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, ủng hộ các hoạt động này, góp phần vào vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Giải đáp một số đề nghị của các thành viên Hội hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và khu vực Kansai nói riêng đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua tăng cường kết nối các cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu của khu vực Kansai với Việt Nam; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Kansai.

Nhắc lại những lần gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính trên các cương vị khác nhau trước đây, ông Nishimura Teiichi và các thành viên trong Đoàn cho biết sẽ cùng Hội hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác, đầu tư vào Việt Nam; thúc đẩy hợp tác địa phương; mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực hợp tác như Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tốt hơn nữa Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ hai nước tốt hơn nữa, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư, lao động, đào tạo nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể.