Thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Mỹ

Ngày 5/9, tại Washington D.C (Mỹ), Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng ông Chris Landberg, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL) đã đồng chủ trì Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật Việt Nam-Mỹ lần thứ hai.

Tham dự Đối thoại có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, cùng với đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.

Tại Đối thoại, hai bên đánh giá cao kết quả Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 7/2024 cũng như việc triển khai các cam kết, nội dung đã được thống nhất từ Đối thoại lần thứ nhất đến nay.

Trong khuôn khổ Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật lần thứ hai, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Chris Lanberg, các cơ quan chức năng hai bên đã thảo luận về một loạt các vấn đề an ninh khu vực và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trong đó có an ninh hàng hải, an ninh chuỗi cung ứng, rửa tiền và phòng, chống khủng bố, cũng như hợp tác phòng, chống ma túy, tội phạm mạng, nhập cư bất hợp pháp, mua bán người và tội phạm tài chính.

Hai bên đã thảo luận về các ưu tiên hợp tác nâng cao năng lực liên quan đến lĩnh vực thực thi pháp luật và tư pháp hình sự, cũng như các cơ chế mở rộng hợp tác thực thi pháp luật nhằm giải quyết ngày càng nhiều thách thức chung về tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, ảnh hưởng đến công dân và doanh nghiệp ở cả hai nước.

Phát biểu kết thúc Đối thoại, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao nỗ lực của cơ quan hai nước trong việc phối hợp tổ chức và triển khai có hiệu quả cơ chế Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật cũng như Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật lần thứ hai tại Washington DC.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị trong thời gian tới, cơ quan chức năng hai nước cần tiếp tục trao đổi thường xuyên về những vấn đề hai bên cùng quan tâm và đã được thống nhất tại Đối thoại, nhằm thúc đẩy hợp tác chuyên ngành an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước tương xứng hơn nữa với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ từ 4-5/9, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có các buổi làm việc với Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), Bộ Ngoại giao Mỹ và tập đoàn Asia Group.

Quang cảnh Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ hai tại Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Phát biểu tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác Mỹ thời gian qua, những kết quả đó đã đưa nội dung hợp tác chuyên ngành trở thành mảnh ghép quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận những đề nghị của phía Mỹ và đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và xử lý có hiệu quả những vấn đề hai bên đặc biệt quan tâm cũng như các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Các cơ quan đối tác Mỹ cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã dành thời gian thăm và làm việc với phía Mỹ và tái khẳng định cam kết phối hợp với Bộ Công an Việt Nam triển khai tích cực những vấn đề đã được nêu và thống nhất./.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Mỹ cam kết tăng cường hợp tác Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ mong muốn cử thêm nhiều đoàn sang thăm Việt Nam, nhất là các đoàn thanh niên, để trực tiếp tìm hiểu thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.