Thúc đẩy hợp tác công nghiệp - an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Slovakia

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Robert Kaliňák, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng đón ngài Robert Kaliňák sang thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, đặc biệt là ngay sau chuyến thăm Slovakia thành công của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam từ ngày 27/9 - 1/10.

Sau chuyến thăm này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình hợp tác cụ thể với các cơ quan, đối tác của Slovakia, nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh - quốc phòng là một trong những trụ cột then chốt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin, mới đây Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang hoàn thiện pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Công an Việt Nam phát triển công nghiệp của ngành, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn lực, công nghệ tiên tiến, hiện đại, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam có nhu cầu lớn về trang thiết bị, đồng thời hướng đến tự chủ về công nghiệp an ninh. Trong tiến trình đó, Slovakia được xác định là một trong những đối tác tiềm năng, với dư địa hợp tác rất lớn.

Nhân dịp này, Bộ Công an bày tỏ mong muốn hợp tác với các đối tác Slovakia trong nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao các công nghệ hiện đại, phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền quốc phòng, an ninh, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của hai nước.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Bộ trưởng Lương Tam Quang, ngài Robert Kaliňák bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Slovakia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của hai dân tộc, cũng như của khu vực và thế giới./.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Slovakia Phó Thủ tướng,Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak thăm Việt Nam, hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đào tạo và tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế.