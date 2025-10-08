Thước đo của một nghị quyết hay: Xác định đúng và trúng yêu cầu, nhiệm vụ

Đến thời điểm này, nhiều Đảng bộ thuộc Trung ương và các tỉnh, thành đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 để tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Hơn lúc nào hết, đây là lúc tính khả thi, tính thiết thực, nói cách khác là sự "đúng và trúng” của nghị quyết đại hội các cấp được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảng ủy các cấp cũng như mọi đảng viên và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

Theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2025; đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 31/8/2025; đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Chỉ thị số 45-CT/TW đánh giá đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại.

Còn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (diễn ra vào đầu năm 2026) là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước; là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tại buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng vào ngày 25/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu phải coi Nghị quyết của Đại hội là một dạng cam kết của Đảng trước nhân dân: Nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất.

Tương tự, nghị quyết được thông qua tại đại hội các cấp bộ đảng cũng phải mang tính thiết thực, khả thi. Đây là “tố chất” quan trọng nhất của một "nghị quyết hay." Trái lại, "nghị quyết đẹp” được định hình bằng văn phong bay bổng, các chỉ tiêu "khủng" nhưng tính khả thi là một dấu hỏi lớn.

Một nghị quyết được coi là hay khi xác định đúng và trúng yêu cầu, nhiệm vụ, con đường, cách thức phát triển của đất nước, của dân tộc, của từng địa phương, từng bộ, ngành, đơn vị...

Chất liệu của nghị quyết hay không có gì khác ngoài thực tiễn. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết đều xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, từ kinh nghiệm được đúc rút khi vận dụng lý luận vào thực tiễn, giải pháp cũng dựa yếu tố khách quan và chủ quan của thực tiễn.

Việc xây dựng một nghị quyết hay không dễ dàng, cần phải có trí tuệ tập thể và quá trình đánh giá, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo xu thế, quá trình vận động của thực tiễn.

Nghị quyết hay xác định phương hướng, mục tiêu có thể không hoành tráng nhưng sát với tình hình thực tế của đất nước, địa phương, bộ, ngành, cơ quan, có tính khoa học với những giải pháp mang tính đột phá và tầm nhìn dài hạn, chỉ rõ nguồn lực thực hiện. Xác định được nguồn lực có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ quá trình triển khai nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Một nghị quyết có hình thức đẹp thì ngược lại, dễ dàng ra đời trong phòng máy lạnh, xa rời thực tiễn, đưa ra nhiều phương hướng với những mục tiêu, chỉ tiêu gây ấn tượng nhưng rất thiếu các giải pháp khả thi, ít đề cập hoặc đề cập mơ hồ tới các nguồn lực triển khai.

Nghị quyết hay có thể không gây nhiều cảm xúc bằng "nghị quyết đẹp," song trong khi "nghị quyết đẹp" thường rơi vào tình cảnh “nằm đắp chiếu” thì "nghị quyết hay” lại nhanh chóng đi vào cuộc sống.

"Nghị quyết hay," nói theo lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, là “bám sát hơi thở cuộc sống, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; trở thành "sách giáo khoa," "từ điển" để khi cần thì "tra" vào đó và sẽ thấy ngay "ánh sáng soi đường"./.

1.588 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV Trong tổng số 1.588 đại biểu dự Đại hội Đảng XIV, 165 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 353 đồng chí là đại biểu bầu theo quy định; 1.070 đại biểu là đại biểu chỉ định.