Sau gần 85 giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện lòng hồ rộng, sâu và nước lạnh, sáng 21/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tại khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang (thuộc thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc).

Trung tá Nguyễn Tiến Trọng, Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 6 giờ 47 phút ngày 21/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh T.V.N (sinh năm 1984), trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc; tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương theo quy định.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 17/11, anh T.V.N cùng ông C.V.H (sinh năm 1974), cùng trú tại thôn Thượng Tân di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ để trở về nhà.

Khi thuyền đi được khoảng 700m, đến khu vực giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến phương tiện bị chìm. Cả hai người rời thuyền, tìm cách bơi vào bờ nhưng anh T.V.N không may bị đuối nước và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Minh Ngọc, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có mặt hồ rộng, độ sâu khoảng 35m, nước lạnh. Diện tích tìm kiếm rộng, độ sâu lớn khiến việc xác định vị trí nạn nhân dưới nước trở nên phức tạp, đòi hỏi lực lượng cứu hộ phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Sau gần bốn ngày kiên trì tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân vào sáng 21/11.

Hồ thủy điện Tuyên Quang nằm trên lưu vực sông Gâm, là một trong những hồ chứa thủy điện lớn ở khu vực miền núi phía Bắc, với diện tích mặt nước hơn 8.000ha.

Bên cạnh phục vụ phát điện, điều tiết nguồn nước, khu vực lòng hồ còn gắn với hoạt động giao thông, sản xuất, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch của người dân địa phương. Tuy nhiên, đặc điểm mặt hồ rộng, nhiều khu vực nước sâu, địa hình ven hồ phức tạp cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện thủy nhỏ, nhất là khi di chuyển xa bờ.

Từ vụ chìm thuyền khiến một người tử vong tại xã Minh Ngọc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Trước khi di chuyển, cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh; không chở quá số người, tải trọng cho phép hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, người dân hạn chế đi lại bằng thuyền vào ban đêm, khi thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố nhằm bảo vệ tính mạng và hạn chế những tai nạn đáng tiếc./.

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