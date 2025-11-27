Tin tặc tấn công giao dịch tiền số lớn nhất Hàn Quốc, lấy cắp gần 37 triệu USD

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ đơn vị vận hành Dunamu Inc. ngày 27/11, cho biết sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất Hàn Quốc Upbit vừa hứng chịu một vụ tin tặc tấn công quy mô lớn.

Ông Oh Kyung Seok, Tổng Giám đốc Dunamu, cho biết vào lúc 4h42 sáng, một phần tài sản liên quan tới nền tảng blockchain Solana trị giá khoảng 54 tỷ won (tương đương 36,9 triệu USD) đã bị chuyển tới một địa chỉ ví trái phép.

Ông nhấn mạnh Upbit sẽ dùng bồi hoàn toàn bộ khoản thất thoát, đảm bảo tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng.

Thông báo chính thức được gửi tới người dùng lúc 12h33 trưa theo giờ địa phương, sau cuộc họp báo chung giữa Dunamu với tập đoàn cổng thông tin Naver Corp. và công ty fintech trực thuộc Naver Financial Corp. liên quan tới thương vụ sáp nhập.

Ngay sau sự cố, Dunamu tạm dừng toàn bộ hoạt động nạp - rút tài sản số trên sàn để rà soát và tăng cường kiểm tra hệ thống bảo mật. Giới chức tài chính Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị tiến hành thanh tra thực địa nhằm đánh giá tình hình.

Đây được coi là vụ xâm nhập nghiêm trọng nhất tại Upbit trong vòng 6 năm, kể từ sự cố ngày 27/11/2019 khi khoảng 340.000 token Ethereum trị giá 58 tỷ won bị chuyển trái phép vào một tài khoản nặc danh./.

