Tọa đàm định danh Việt Nam: Quảng bá hình ảnh đất nước diễn ra vào ngày 10/7

Kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới - Góp tiếng nói xây dựng chiến lược truyền thông

Ngày 10/7 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Định danh Việt Nam - Truyền thông quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên mới.”

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2025.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm xây dựng một chiến lược toàn diện để lan tỏa giá trị Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tọa đàm được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến đóng góp từ các chuyên gia truyền thông, góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho Chiến lược, và dự kiến có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, các cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, doanh nghiệp lớn trong nước, cùng với đại diện một số cơ quan ngoại giao đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo Dự thảo, mục tiêu đến năm 2030 là nâng mức độ nhận diện tích cực về hình ảnh Việt Nam trên báo chí quốc tế và nền tảng số lên ít nhất 80%, tổ chức tối thiểu 10 chiến dịch truyền thông trọng điểm tầm quốc tế, thu hút 35 triệu lượt khách quốc tế và đưa ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 8% GDP.

Chiến lược cũng xác định truyền thông là công cụ then chốt để nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn diện.

Các giải pháp hỗ trợ như nâng cao năng lực địa phương, xây dựng thương hiệu đặc trưng, mở rộng hợp tác với truyền thông quốc tế và phát huy vai trò của báo chí đối ngoại cũng sẽ được đưa ra bàn thảo tại Tọa đàm.

Tại sự kiện, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia truyền thông và các bên liên quan sẽ cùng đóng góp ý kiến hoàn thiện cho bản Dự thảo, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận định hướng kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới một cách thuyết phục, hiệu quả và phù hợp với xu thế truyền thông đa nền tảng.

Thông tin về đơn vị tổ chức

Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại-Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch

Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại. Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại quy định tại Quyết định số 637/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2025.

Báo Việt Nam News and Law - Thông tấn xã Việt Nam

Báo Việt Nam News and Law là đơn vị thông tin đối ngoại được Thông tấn xã Việt Nam thành lập vào tháng 3/2025 trên cơ sở hợp nhất Báo Việt Nam News và Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.

Việt Nam News là nhật báo tiếng Anh do Thông tấn xã Việt Nam xuất bản từ năm 1991. Sau hơn 34 năm hình thành và phát triển, Việt Nam News đã trở thành ấn phẩm không thể thiếu của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, trong đó có các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài và nhiều khách sạn lớn tại Việt Nam, đồng thời thường xuyên có mặt trên các chuyến bay của các hãng hàng không trong và ngoài nước.

Ngoài báo in, Việt Nam News còn có báo điện tử tại địa chỉ https://www.vietnamnews.vn, cùng với hai chuyên trang tiếng Anh khác là www.bizhub.vn (chuyên về kinh tế-tài chính) và www.ovietnam.vn> (chuyên về du lịch).

Vietnam Law and Legal Forum là tạp chí chuyên về pháp luật do Thông tấn xã Việt Nam xuất bản từ tháng 9/1994, phục vụ nhiệm vụ truyền thông chính sách. Việt Nam Law and Legal Forum có hai ấn phẩm in gồm Vietnam Law and Legal Forum (xuất bản hàng tháng) và The Official Gazette (bản dịch tiếng Anh của Công báo Chính phủ) với 12 kỳ/tháng, cùng với chuyên trang điện tử https://vietnamlawmagazine.vn.

