Tôn Hòa Phát cung cấp hàng nghìn tấn vào các dự án trọng điểm

Gần đây, hàng ngàn tấn Tôn Hòa Phát chất lượng cao được đưa vào thi công các công trình quy mô lớn trên cả nước.

Tại Hải Phòng, cụm công trình Trung tâm Hành chính-Chính trị và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn tiêu thụ hơn 1.000 tấn tôn mạ kẽm Hòa Phát. Trong đó, Trung tâm hành chính - chính trị sử dụng khoảng 700 tấn tôn để thi công ống gió điều hòa và hệ thống tăng áp hút khói. Trung tâm hội nghị - biểu diễn sử dụng khoảng 300 tấn tôn cho phần tăng áp hút khói.

Toàn bộ sản phẩm cung cấp cho dự án đều đáp ứng tiêu chuẩn AS1397 của Úc, mạ kẽm Z180 và độ dày từ 0.60 đến 1.20mm.

Trung tâm hội nghị - biểu diễn thành phố Hải Phòng sử dụng tôn Hòa Phát. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Thanh Hóa, Tôn Hòa Phát đã bàn giao hơn 64.000 m² mái thép cuộn mạ nhôm kẽm nhúng nóng cho Nhà máy Dệt may Nam Ích Thái Thắng. Công trình sử dụng tôn dày 0,45 mm, mác thép G550 với hai màu chính Xám (AZ100) và Lông chuột (AZ50), áp dụng cho mái cùng hệ vòm nhà xưởng.

Hòa Phát hiện là công ty duy nhất của Việt Nam sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ thượng nguồn quặng thép đến các sản phẩm hạ nguồn gồm tôn mạ các loại, ống thép, vỏ container. Đây là lợi thế giúp Hòa Phát kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định từ khâu nguyên liệu đến đầu ra.

Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng sử dụng hơn 64.000m² tôn mạ nhôm kẽm nhúng nóng phủ màu của Hòa Phát

Nhà máy Tôn Hòa Phát được đầu tư đồng bộ, hiện đại từ dây chuyền tẩy gỉ, cán nguội, mạ kẽm, mạ lạnh, sơn màu đến các thiết bị phụ trợ khác. Toàn bộ dây chuyền thiết bị được nhập khẩu từ các nước G7. Với công suất 400.000 tấn/năm, Tôn Hòa Phát có thể đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Mới đây, ống thép Hòa Phát vừa ký hợp đồng cung ứng hơn 1.800 tấn sản phẩm cho Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC), phục vụ thi công dự án Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 tại Phú Quốc.

Ông Trương Xuân Cơ, Giám đốc Phát triển kinh doanh và Dự án, Tập đoàn Đại Dũng cho biết: "Tiếp nối thành công từ dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đại Dũng tiếp tục lựa chọn ống thép Hòa Phát cho siêu dự án APEC 2027. Sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế và giao hàng đúng tiến độ, giúp chúng tôi yên tâm triển khai các hạng mục kết cấu phức tạp nhất".

Lô hàng gồm các loại ống đen tròn cỡ lớn, đường kính từ 141,3 mm đến 323,8 mm. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu EN 10219-1:2006 S355JR, giới hạn chảy tối thiểu 355Mpa, phù hợp cho các hạng mục kết cấu chịu lực.

Ảnh phối cảnh khu tổ hợp đa chức năng APEC Phú Quốc

Với công suất 1,2 triệu tấn mỗi năm, Hòa Phát hiện đang giữ vị thế nhà sản xuất ống thép lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A500 Grade B, BS 1387/1985, BSEN 10255, ASTM A53.

Các dự án, công trình tiêu biểu sử dụng ống thép Hòa Phát gồm có: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Nhà ga T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sân bay quốc tế Long Thành và nhiều dự án cầu đường, nhà xưởng, hệ thống ống dẫn công nghiệp.

Được biết, Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 là dự án mới nhất sử dụng ống thép Hòa Phát. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất rộng 57 ha tại phường An Thới, Phú Quốc. Dự án bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm 10.000 m², Trung tâm Báo chí quốc tế cùng khu phức hợp khách sạn-thương mại miễn thuế cao tầng./.

