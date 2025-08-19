Tổng Bí thư: Tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành phải chu đáo, an toàn

Chiều 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) về tiến độ, kết quả triển khai chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương); Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan và thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm tốt công tác chuẩn bị từ nội dung cho đến các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm.

Công tác tập luyện, hợp luyện phục vụ diễu binh, diễu hành cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Các hạng mục hạ tầng trọng yếu chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến thời điểm hiện tại cơ bản đã hoàn thành (từ giải phóng mặt bằng; chỉnh trang, mở rộng khu vực Quảng trường Ba Đình; maket trang trí khu vực Lễ đài, khu vực bên trong, ngoài địa điểm tổ chức cho đến thi công lắp dựng khán đài…).

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kịp thời và hiệu quả. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn được triển khai đồng bộ, nghiêm túc từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm. Công tác y tế, vệ sinh môi trường được chuẩn bị chu đáo. Công tác lễ tân phục vụ các hoạt động kỷ niệm được quan tâm triển khai bài bản.

Bên cạnh việc chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, các hoạt động kỷ niệm khác đã và đang được tổ chức trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện. Việc khởi công, khánh thành các công trình chào mừng sự kiện được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Nhiều hoạt động kỷ niệm khác như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; hoạt động “đền ơn đáp nghĩa," “uống nước nhớ nguồn," an sinh xã hội; phát động các phong trào thi đua... đã và đang được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 phải được tiến hành với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương nhằm thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện, vị thế của quốc gia, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, bám sát Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành… triển khai hiệu quả các công việc; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Bí thư lưu ý công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 phải thực sự chu đáo và bảo đảm an ninh, an toàn…

Công tác tổ chức, đón tiếp đại biểu, du khách và nhân dân phải nhiệt tình, chu đáo; cần chú ý ưu tiên các đại biểu khách mời là những người có công với cách mạng, với đất nước và những người cao tuổi, các đối tượng chính sách… Đây cũng là dịp để thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người đã có công lao với đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh trong dịp này, đặc biệt là vào các ngày cao điểm, lượng du khách trong và ngoài nước đổ về Thủ đô Hà Nội sẽ rất đông. Nhu cầu về ăn, ở, nghỉ ngơi, đi lại và tham dự các hoạt động chào mừng Quốc khánh sẽ rất lớn, vì vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương các ngày lễ lớn và thành phố Hà Nội cần phải chuẩn bị nhiều phương án đón tiếp, đảm bảo thật sự chu đáo, thông suốt và chủ động chuẩn bị cả phương án nếu thời tiết không thuận lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bên cạnh sự chu đáo, trọng thị trong việc đón tiếp các đại biểu, khách mời và nhân dân thì công tác an ninh, trật tự cũng cần phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối để các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước thực sự là ngày hội của toàn dân tộc./.

