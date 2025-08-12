Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok

Tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 11/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Kim Min Seok.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Kim Min Seok bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp, trao đổi với Tổng Bí thư Tô Lâm, vị Quốc khách đầu tiên của chính quyền mới Hàn Quốc, qua đó khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ hai nước cũng như tạo cơ sở hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Kim Min Seok đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thông qua việc thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược, trong đó hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương./.