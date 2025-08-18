Tổng thống Hàn Quốc quyết tâm cải thiện quan hệ liên Triều

Ngày 18/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi thực hiện các bước cần thiết để hiện thực hóa các thỏa thuận liên Triều hiện có, vài ngày sau khi ông tái khẳng định cam kết khôi phục quan hệ và lòng tin với Triều Tiên, bao gồm cả việc khôi phục hiệp định giảm căng thẳng quân sự năm 2018.

Phát biểu trong một cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh an ninh thực sự nằm ở việc bảo vệ hòa bình. Theo ông, quan hệ liên Triều là rất quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Hàn Quốc cũng như mở rộng không gian hoạt động ngoại giao của nước này trước những điều kiện bên ngoài đang thay đổi nhanh chóng.

Ông Lee Jae Myung nêu rõ điều Hàn Quốc cần bây giờ là kiên trì thực hiện các bước nhằm giảm bớt căng thẳng trong khi vẫn duy trì vững chắc thế phòng thủ thép.

Ngoài ra, ông Lee Jae Myung cũng yêu cầu các bộ liên quan chuẩn bị cho việc thực hiện từng bước các thỏa thuận liên Triều, bắt đầu từ những thỏa thuận có thể.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã tìm cách cải thiện quan hệ với nước láng giềng phía Bắc.

Trong bài phát biểu nhân ngày Giải phóng 15/8, Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin với Bình Nhưỡng.

Ông Lee Jae Myung cam kết Hàn Quốc sẽ tôn trọng hệ thống hiện tại của Triều Tiên và sẽ "chủ động từng bước" nhằm khôi phục thỏa thuận quân sự ngày 19/9/2018 về giảm căng thẳng biên giới./.

